Vahiy Ne Demek? Vahiy Nedir? Vahiy Tdk Kelime Anlamı

Vahiy Arapça kökenli bir kelimedir. Türkiye'de uzun bir dönemdir yerleşik olarak bulunan bu kelime Türk Dil Kurumu üzerinden ele alındığında ‘Bir biçimde bildirilen buyruk’ şeklinde yer almaktadır. Özellikle dini anlamda önemli bir yere sahip kelimeler arasında yer alıyor.

Vahiy Ne Demek?

Vahiy kelimesinin sözlük anlamı ‘buyruk’ şeklinde tanımlanmaktadır. Arapça üzerinden Türkçeye doğrudan kelime anlamı olarak bu şekilde geçmektedir. Dini açıdan ele alındığında ise vahiy kelimesinin ‘Bir buyruk ya da düşüncenin Tanrı tarafından Peygambere bildirilmesi’ şeklinde yorumlanmaktadır. Gündelik yaşam içerisinde de vahiy sözcüğü bu anlam üzerinden değerlendirilir. Kelime tek başına kullanılabileceği gibi farklı cümle içerisinde bir arada da kullanılabilmektedir.

Vahiy Nedir?

Vahiy kelimesi bir buyruk veya düşüncenin Tanrı tarafından peygambere bildirilmiş olması şeklinde tabir edilir. Özellikle vahiy kelimesi İslami açıdan oldukça önemli bir yere sahip sözcükler arasında yer alır. Vahiy kelimesini bir örnekle açıklamak gerekirse;

‘’Aklın kavrayamadığı hakikatlere, tasavvuf ve vahiy yoluyla erişilebilir.’’ C. Meriç

Özellikle edebi eserlerde ya da birçok yazılı kaynakta çok sık karşılaşılan kelimelerden biridir. Gündelik yaşamda da ‘buyruk’ anlamı üzerinden amaca göre değerlendirmek mümkün.