Vahim iddiaya inceleme

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Kaza sonrası motosiklet sürücüsü olay yerinden kaçarken, çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye ekipler sevk edildi. Beşşar Al Tawil, yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

AİLEDEN İHMAL İDDİASI

İddiaya göre, Beşşar Al Tawil, Esenyurt’ta bulunan hastaneye sevk edildikten sonra tedavisinin ardından tam olarak iyileşemeden taburcu edildi. Hastanenin önünde yarı baygın halde yatan Tawil’ın görüntüleri bir vatandaş tarafından çekilerek sosyal medyada yayınlandı. Sosyal medyada yapılan paylaşımı gören yakınları, yaralı Beşşar Al Tawil’in olaydan 2 gün sonra hastanenin bahçesinde buldu. Kendi imkânlarıyla Tawil’i eve götüren yakınları, yaralı adamın bilincinin yerine gelmemesi üzerine 112’yi arayarak ambulans çağırdı. Eve gelen sağlık ekipleri, Tawil’i başka bir hastaneye götürerek yoğun bakım ünitesinde tedavi altına aldı. 15 gün yoğun bakımda kalan Beşşar Al Tawil, 16 Ağustos’ta yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

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Adli Tıp Kurumu’na kuzeninin cenazesini almaya gelen Abdulhamit Hac Hüseyin, “Hastaneye sorduk ‘Niye burada’ diye, dediler ki ‘Biz onun tedavisini yaptık, taburcu ettik.’ Yarı baygın haldeydi, aldık eve götürdük. Sonra 112’yi aradık. Kuzenimin kafasında bir basınç varmış. Benim kuzenim hastanenin önünde yatıyordu. Eğer daha önce müdahale edilseydi belki şimdi hayatta olacaktı” dedi.

Tawil’in, bir diğer akrabası Ahmet Hac Hüseyin ise “Biz onu bulduğumuzda çocuk hala baygın bir haldeydi ‘Tedavisini yaptık’ dediler ama herhangi bir tedavi olmamış. Biz diğer hastaneye götürdüğümüzde beyin kanaması, bir de basınç var diyor doktorlar. Şikâyetçiyiz, erken müdahale edilmiş olsaydı zaten belki bu duruma gelmezdi. Şu anda savcılar sağ olsun takip ediyorlar. Bakalım ne olacak” diye konuştu.

Yakınları tarafından Adli Tıp Kurumu’ndan cenazesi alınan Beşşar Al Tawil, toprağa verilmek üzere memleketi Suriye’ye gönderildi.

Öte yandan İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü hastanede ihmal olup olmadığının araştırılması için inceleme başlattı.

Beşşar Al Tawil’in 2 gün hastane bahçesinde baygın yattığı iddia edildi.