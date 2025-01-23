Vahim iddia... 1 hafta sonra aslan bebeklerini kucaklarına almayı bekliyorlardı 

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İddiaya göre, acil serviste görevli nöbetçi doktor, Dilan Korkmaz’ı muayene ettikten sonra hamileliğini riske atacak herhangi bir durumun olmadığını belirterek, anne Korkmaz’ı dahiliye bölümüne yönlendirdi. Dahiliye bölümündeki doktor ise Korkmaz’a serum takıp aynı gün içinde taburcu etti. Sabah şiddetli sancı ve kanama şikâyeti ile tekrar hastaneye başvuran Dilan ve Serhat Korkmaz çifti, anne karnında bebeklerinin kalbinin durduğunu öğrendi. Anne acil olarak ameliyata alındı. Ameliyat sırasında kalbi duran anne yapılan müdahalelerle hayata döndürülürken, ailenin ismini ‘Aslan’ olarak belirlediği bebek kurtarılamadı. Aile şikâyetçi olurken savcılık tarafından soruşturma başlatıldığı öğrenildi. Hastanenin doğumhane ünitesi ile ilgili çok sayıda şikâyet olduğu da öğrenildi.

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‘ÇOCUĞUMU ÖLDÜRDÜLER’

Yaşadıklarını anlatan baba Serhat Korkmaz, “Çocuğumu öldürdüler. Bir ihmal sonucu çocuğum öldü. Son gelişimizde normal kontrollerimizi yapan kendi doktorumuz ile karşılaştık. Acil olarak odaya alarak ‘Eyvah’ dedi. Cihaza soktuktan sonra bana çocuğun kalbinin durduğunu söyledi. Neden daha önce gelmediğimizi sordu. Ben ise gece buradaydık, acildeki nöbetçi doktorun bizi dahiliyeye yönlendirdiğini söyledim. ‘Nasıl olur?’ diyerek tepki gösterip acilen doğumhaneye almamız gerektiğini söyleyerek çocuğun kalbinin durduğunu söyledi. Biz içeriden iyi bir haber gelecek diye beklerken 3 saat sonra eşimin ciddi kan kaybı yaşadığını, kalbinin durduğunu, kalp masajı yaparak hayata döndürdüklerini ve çocuğumun da vefat ettiğini öğrendim” dedi.