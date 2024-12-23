Vahe Kılıçarslan’a çifte dava

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Afyonkarahisar’da 15 Temmuz 2023 tarihinde ‘cansız manken’ olarak bilinen eski manken ve sunucu Vahe Kılıçarslan’ın kullandığı otomobil ile Olcay Emine Yıldırım’ın (45) kayınpederi Dursun Yıldırım’ın kullandığı otomobil, Korel Otel Kavşağı’nda çarpıştı. Dursun Yıldırım’ın kullandığı otomobil, çarpmanın etkisiyle takla atarak sürüklendi. O sırada otomobilin içinde Dursun Yıldırım, eşi Seher Yıldırım, gelini Olcay Emine Yıldırım ve 8 yaşındaki torunu da bulunuyordu.

OĞLUNA SİPER OLDU

Dursun Yıldırım ile eşi Seher Yıldırım, kazayı daha hafif yaralı olarak atlattı. Ancak kazada en ağır yaralanan ise gelin Olcay Emine Yıldırım oldu. Yıldırım, 8 yaşındaki oğlu zarar görmesin diye üzerine kapaklandığı için kürek kemiği kırıldı. Sunucu Vahe Kılıçarslan, kazanın ardından olay yerinden kaçtığı için Yıldırım ailesine çevredeki vatandaşlar yardım etti. Olay yerine gelen ambulansla Afyon Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Olcay Emine Yıldırım, durumu çok kötü olduğu için Eskişehir Üniversitesi Hastanesi’ne sevk edildi. Hastanede acil ameliyata alınan Yıldırım, 6 gün yoğun bakımda kaldı. Pelvis bölgesine ve bel kemiklerinde ağır kırıklar olan Yıldırım’ın vücuduna platin takıldı. Kazanın ardından felç kaldığı için sol bacağı diğer bacağından kısa kalan Yıldırım’a yüzde 67 engelli raporu verildi.

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‘KUSURUM YOK’ DEDİ

Olcay Emine Yıldırım ve ailesi, kaza nedeniyle yaralanmalarına neden olan, olay yerinden kaçan ve bir kez olsun arayıp geçmiş olsun demeyen Vahe Kılıçarslan’dan şikâyetçi oldu. Soruşturma kapsamında ifade veren Vahe Kılıçarslan, suçlamaları kabul etmeyerek olayda herhangi bir kusurunun olmadığını belirtti. Soruşturma sonucunda Vahe Kılıçarslan hakkında ‘taksirle birden fazla kişinin yaralanmasına sebep olma’ ve ‘kemik kırılmasına neden olacak şekilde taksirle yaralama’ suçlarından 4.5 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. İddianamede, Vahe Kılıçarslan’ın asli kusurlu olduğu ve birden fazla kişiyi yaraladığı için cezalandırılması talep edildi. İddianamede ayrıca Kılıçarlan’ın mahkumiyeti halinde üç aydan az, üç yıldan fazla olmamak üzere meslek sanatının icrasının yasaklanmasına veya sürücü belgesinin geri alınması yönünde karar verilebileceğine ilişkin maddeye de yer verildi.

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5 MİLYON TL İSTEDİ

Ceza davası devam ederken, kazanın en ağır mağduru olan ve bedensel kayıp yaşayan Olcay Emine Yıldırım, Vahe Kılıçarslan hakkında 5 milyon liralık tazminat davası açtı. İstanbul Asliye Hukuk Mahkemesi’ne avukatı Handan Bakbak aracılığıyla açılan davanın dilekçesinde özetle şunlara yer verildi: “Kaza nedeniyle akciğerleri sönen müvekkil, artık ağır astım hastası bir kişi olmuştur. Vücuduna platin takılan ve sol bacağında kasılma olan müvekkil, terziye pantolonlarını verirken birini diğerinden daha kısa kestirmek zorunda kalmıştır. Evinde bir perde bile asamayan müvekkil, yaşadığı bedensel kayıpların yanında bir eş ve kadın olarak aile hayatı ve mahrem yaşantısı sekteye uğramıştır. Bel ve pelvis kemiğindeki kırıklar sebebiyle, çok istemesine rağmen bundan sonra çocuk sahibi olamayacağı söylenmiştir.”





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‘HAYATIMIN EN GÜZEL DÖNEMİNİ PARAMPARÇA ETTİ’

Dava süreciyle ilgili açıklama yapan Olcay Emine Yıldırım ise “Hayatımın geri kalanında ağır bir poşet taşıyamayacağım. Sadece ayakta günlük ihtiyaçlarımı gideriyorum. Ailemin yardımı olmadan özbakımımı yapamıyorum. Ayakkabımı dahi bağlayamıyorum. İkinci çocuk hayalim vardı. Ama artık o hayalim belimdeki çivilerden dolayı alt üst oldu. Mesleğimi yapamıyorum, çocuğumla oynayamıyorum. Düşünsenize çocuğuma artık sarılamıyorum. Hâlâ iyileşemedim. Hayatımın en güzel dönemi, Vahe Kılıçarslan yüzünden paramparça oldu” dedi.