Vahdettin Köşkü’ne Katar'dan konuk

Vahdettin Köşkü’ndeki görüşme 1 saat 15 dakika sürdü. Görüşmeye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı Hakan Fidan da katıldı. Basına kapalı gerçekleşen görüşmede, ikili ilişkiler ve bölgesel meseleler ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan dün ayrıca 27 Mart Dünya Tiyatro Günü nedeniyle yayınlanan mesajında, göreve geldiklerinde 23 olan devlet tiyatrolarındaki sahne sayısını 77’ye, desteklenen özel tiyatro sayısını 59’dan 328’e çıkardıklarını belirtti: “Tiyatro sektörünün şartlarını iyileştirmek, ülkemizin kültür ve sanat dünyasını zenginleştirmek için gayret göstermeye devam edeceğiz” dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan ayrıca Berat Kandili’ni ve Musevi vatandaşların Pesah (Hamursuz) Bayramı’nı da kutladı.

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