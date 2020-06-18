Vahap Küçük kimdir? Vahap Küçük'ün hayatı

Yaklaşık 2 haftadır rahatsızlığı nedeniyle İstanbul'da bulunan 78 yaşındaki Vahap Küçük, geçirdiği kalp rahatsızlığı nedeniyle hastanede hayatını kaybetti. Malatya'nın Doğanşehir ilçesi Elmalı Mahallesi'nde doğan Küçük, çok sayıda öğrenciye burs vererek okumalarına ve eğitimlerine katkıda bulundu.

VAHAP KÜÇÜK KİMDİR?

1942 yılında Malatya'nın Doğanşehir ilçesine bağlı Elmalı Mahallesinde doğdu. İlkokulu Elmalı'da, ortaöğretimi ise Doğanşehir'de tamamladı. Askerlik görevi sonrası köyüne dönerek çiftçilik ve hayvancılıkla uğraştı.

1968 yılında Doğanşehir’e yerleşerek, burada ticaret ve hayvancılıkla uğraştı. 1972 yılında Milli Selamet Partisi’nin Doğanşehir’deki kuruculuğunu gerçekleştirdi ve ilçe başkanlığı görevini üstlendi. 1983 yılında Turgut Özal ile birlikte ANAP’ın kuruluşunda yer alarak, Doğanşehir ilçe teşkilatını kurdu ve ilçe başkanlığı görevini yürüttü. Özal’ın yaşamını yitirmesiyle bu görevi son buldu. 1984 yılında Doğanşehir Tavşantepe civarına çiftlik kurarak ticaret ve hayvancılıkla uğraşmaya başladı. 1985 yılında çocukları ile birlikte tekstil sektörüne faaliyete başladı. 2001 yılında AK Parti’nin kurulmasıyla ilçe teşkilatını oluşturarak ilçe başkanlığı görevini yürüttü.

Vahap Küçük, 2014'den bu yana AK Parti'den Doğanşehir Belediye Başkanlığı görevini yürütüyordu. Küçük evli ve 9 çocuk babasıydı.