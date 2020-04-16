Vadeli Hesap Nedir? Vadeli Hesap Neden Kullanılır

Vadeli hesap birçok yerde duyulan ve sık karşılaşılan banka hesabı çeşitlerinden biridir. Vadeli hesap para birikimi yapmak için kullanılan bir hesap türüdür. Evde biriken paranın zaman geçtikçe değer kaybetmesi önlemek için kullanılır.

Vadeli Hesap Nedir?

Vadeli hesap bankalarda açılan hesaba yatırılmış olan paranın zaman içinde bir getirisinin olması demektir. Vadesiz hesaba yatırılmış olan bir miktar para banka hesabında ne kadar durursa dursun aynı şekilde kalır. Fakat vadeli hesaba yatırılan aynı miktar para banka hesabında kaldığı süre ile doğru orantılı olarak sürekli artar.

Vadeli hesap için yatırılmış olan para 1 ay, 6 ay, 1 yıl gibi sürelerde faiz oranı hesaplanarak hesaba yatırılmış olan paranın miktarında artış sağlar. Vadeli hesap birikim yapmak için kullanılır. Birikim yapmak isteyen bir kişi parasını vadeli banka hesabına yatırdığı takdirde parası durduğu yerde zaman içinde değerini kaybetmez. Bu husus da birikim yapmada en önemli olan hususlardandır.

Vadeli Hesap Neden Kullanılır?

Vadeli hesaplar birikim yapmak için kullanılırlar. Bankalar vadeli hesabı olan müşterileri için yatırım yapar ve zaman ile değişen faiz oranlarının müşterisini etkilememesini ve paranın değer kaybetmemesini sağlar. Birikim yapmak isteyen bir kişi için vadeli hesap açmak ve parasını vadeli hesapta bulundurması kendisi için birçok avantaj sağlar. Birikim yapmak isteyen kişiler için en avantajlı ve en iyi seçeneklerden biri vadeli hesaplardır. Geleceğini planlayan ve elinde para bulundurmak isteyen kişiler vadeli hesaplar aracılığı ile avantajlı olarak birikim veya yatırım yapabilmektedirler.