Uzunlu kısalı kandil mesajları: Berat Kandili mesajlarını derledik (Ramazan-ı Şerif’in müjdecisi Berat Kandili)

Bugün mübarek Berat Kandili. Ramazan ayının habercisi olan bu gecede sevdiklerinizin kandilini kutlamak için gönderebileceğiniz kandil mesajlarını bir araya getirdik. Whatsapp, Twitter ve Facebook’da sevdiklerinizin kandilini kutlayabileceğiniz kandil mesajları haberimizde.

KANDİL MESAJLARI

Ramazan ayını müjdeleyen bu mübarek gece güzel memleketimizde;Soframıza bereket, yuvamıza huzur, kalplerimize ferahlık getirsin… #BeratKandili’miz mübarek olsun.

Rahmet, icabet ve takdir olarak isimlendirilen Berat Gecemizin insanlığın af ve kurtuluşuna vesile olmasını niyaz ederim.

Ramazan-ı Şerif’in müjdecisi mübarek #BeratKandili’nin milletimiz, İslam alemi ve de tüm insanlık için kurtuluşa ve hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum.

"Yüce Allah, bu gece dünya semasına rahmetiyle tecelli eder ve 'Yok mu tövbe eden, tövbesini kabul edeyim. Yok mu rızık isteyen, rızık vereyim. Yok mu şifa isteyen, şifa vereyim. Yok mu başka isteği olan ona da istediğini vereyim' buyurur." #BeratKandili

Şiddetin, kibrin, öfkenin yok olduğu bir Kandil diliyorum. Hepimizin Berat Kandili mübarek olsun…

Bugünün hepimiz için ruhani bir arınma sağlaması dileğiyle...Kandiliniz mübarek olsun.

Bu anlamlı gecenin birliğimize, beraberliğimize ve hayra vesile olmasını dilerim. Berat Kandiliniz mübarek olsun.

Ellerin duaya uzandığı, sinelerin dostlara açıldığı, gözlerin masumiyet aradığı bu mübarek günde tüm dualarınızın kabul olması dileğiyle iyi kandiller.

İlahi Esintilerin kalpleri okşadığı, bir anın bir asra bedel olduğu bu gece dualarda birleşmek dileğiyle, Kandilinizi Kutlarım.

Neden duasız bırakıyorsun dilini? Kapıyı çalmadan, açılmasını bekleyenlerden misin yoksa?(Mevlana) Huzur ve sağlıklı bir gün olsun. Hayırlı kandiller.

Rabbim,

Gönül gözü ile görmeyi

Hakikati bilmeyi,

Ders alıp,

Hakkıyla kul olmayı nasip eylesin.

Sağlığımızı bedenimizden,

Sevdiklerimizi ömrümüzden,

Sevgi ve merhameti gönlümüzden,

Bize iyi gelen tüm güzellikleri hayatımızdan eksik etmesin ...

Yazılır halkın beratı gelince Berat Gecesi

Ger hayâtı ger memâtı gelince Berat Gecesi

Mü'min nârdan berî olur Hakk'dan yüce ihsân olur

Kâfir nâre dâhil olur gelince Berat Gecesi İ.H.Bursevi (ks)

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