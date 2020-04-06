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Ünsal YÜCEL/UZUNKÖPRÜ (Edirne), (DHA)
Haber Giriş: 06.04.2020 - 13:15,Son Güncelleme:/

Uzunköprü'de toplu ulaşım 15 gün süreyle durduruldu

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Uzunköprü'de toplu ulaşım 15 gün süreyle durduruldu
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EDİRNE'nin Uzunköprü ilçesi Hıfzıssıhha Kurulu'nca koronavirüs tedbirleri kapsamında, şehirdeki toplu ulaşımın, halk pazarının kurulduğu perşembe günü hariç 15 gün süreyle durdurulmasına karar verildi.

Uzunköprü İlçe Hıfzıssıhha Kurulu, koronavirüs salgını nedeniyle alınan tedbirler kapsamında şehirdeki toplu ulaşımın, halk pazarının kurulduğu perşembe günü hariç 15 gün süreyle durdurulmasına karar verdi. Karar, Uzunköprü Minibüsçüler Kooperatifi'ne tebliğ edildi.

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