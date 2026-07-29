Uzunhızırlı Göleti hayata döndü... Yağışlar sonrası suyla doldu

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Kuş gözlemcisi Cenk Polat, “Buradaki suyu köylüler sulama amacıyla kullanıyor. Aynı zamanda göçmen kuşlar için de çok önemli bir otel, konaklama yeri. Hatta bu kuş türlerinin arasında nesli tehlike altında olan türler de var. Uzunhızırlı Göleti uluslararasında bir öneme sahip. Bugüne kadar tespit ettiğimiz 137 kuş türü var. Sulak alanların kurutulması ya da tahrip edilmesi yalnızca suyu değil, bu türlerin yaşam şansını da ortadan kaldırıyor. Göçmen kuşlar için bu alanlar birer durak değil, hayatta kalmalarını sağlayan vazgeçilmez yaşam alanları” dedi.

TAMAMEN KURUMUŞTU