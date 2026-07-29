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Uzunhızırlı Göleti hayata döndü... Yağışlar sonrası suyla doldu

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#Çanakkale#Uzunhızarlı Göleti#Göçmen Kuşlar
Uzunhızırlı Göleti hayata döndü... Yağışlar sonrası suyla doldu
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 29, 2026 07:00

Çanakkale’nin Eceabat ilçesindeki Uzunhızırlı Göleti, 2023 yılında tamamen kurumuştu. Gölet, bu seneki yağışlarla yeniden canlandı, su seviyesi istenilen noktaya ulaştı.

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Kuş gözlemcisi Cenk Polat, “Buradaki suyu köylüler sulama amacıyla kullanıyor. Aynı zamanda göçmen kuşlar için de çok önemli bir otel, konaklama yeri. Hatta bu kuş türlerinin arasında nesli tehlike altında olan türler de var. Uzunhızırlı Göleti uluslararasında bir öneme sahip. Bugüne kadar tespit ettiğimiz 137 kuş türü var. Sulak alanların kurutulması ya da tahrip edilmesi yalnızca suyu değil, bu türlerin yaşam şansını da ortadan kaldırıyor. Göçmen kuşlar için bu alanlar birer durak değil, hayatta kalmalarını sağlayan vazgeçilmez yaşam alanları” dedi.

Uzunhızırlı Göleti hayata döndü... Yağışlar sonrası suyla doldu
TAMAMEN KURUMUŞTU

 

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#Çanakkale#Uzunhızarlı Göleti#Göçmen Kuşlar

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