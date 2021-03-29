Uzungöl'de imar planı durduruldu

Trabzon’un Çaykara ilçesindeki Uzungöl için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından hazırlanan imar planı çalışması yargıya taşındı. İmar Planı’nın, 80’e yakın noktada parsel anlaşmazlığı nedeniyle şehircilik ilkelerine ve imar mevzuatına aykırı olduğu öne sürüldü. 30 kişi planın yürütmesinin durdurulması ve iptali istemiyle Trabzon İdare Mahkemesi’ne dava açtı. Dava kapsamında bölgede bilirkişi keşfi de yapıldı. Mahkeme, ‘plan esaslarına, imar mevzuatına, üst ölçekli plan hükümlerine ve kamu yararına uyarlık görülmediği, hukuka aykırı olduğu ve davacı taraflar açısından telafisi güç zararlara sebebiyet verebileceği’ gerekçesiyle yürütmeyi durdurma kararı verdi.

56 YILDIR PLAN BEKLİYORUZ

Trabzon İdare Mahkemesi’nin ara kararına sevinen Uzungöl sakinleri, iptal edilmesini bekledikleri planda kendilerinin de talepleri dikkate alınarak ortak düzenleme yapılmasını istedi.

Turizmci İdris Akyüz, imar planında sayısı 80’i bulan farklı noktaya itiraz edilerek vatandaşların dava açtığını söyledi. Akyüz, kararın ara karar olduğuna ve mahkeme sürecinin devam ettiğine dikkat çekerek, "Mahkeme, ara karar olarak 6 vatandaşın davasında yürütmeyi durdurma kararı verdi. Trabzon Şehir Plancıları Odası da ayrıca planın geneli üzerinde bir dava açmıştı, bu henüz sonuçlanmadı” dedi. Hazırlanan imar planının uygulanması halinde, yöre halkının gelecekte sorun yaşayacağını öne süren Akyüz, şöyle devam etti:

“Asıl amaç küçük olan parsellerin bütünsel olarak kullanılmasını sağlamak iken maalesef karşımıza çıkan sonuç 40 hatta 80 ortaklı alanlar. Bu da gelecekte karşımıza çıkabilecek sorunların önünü açıyordu. Orada yaşayan insanlarla birlikte devletin de beklentilerini karşılayacak şekilde yerinde uygulanabilir bir plan talep ediyoruz. 56 yıldır Uzungöl'de plan olmasını bekliyoruz. Bugüne kadar planlar geldi ve itirazlar sonucu iptal edildi. Burada yaşayanların hassasiyetlerini dikkate alarak, beraber ortak bir çerçevede plan yapalım ve daha sonra vatandaşın itiraz etmesini de engellemiş oluruz.”

'VATANDAŞLARIN DAHİL OLACAĞI YENİ PLAN HAZIRLANIR'

Çaykara Belediye Başkanı Hanefi Tok mahkemenin ara kararlarıyla ilgili şunları söyledi:

“Eğer mahkeme planın tamamını iptal ederse, bozulmasına neden olan sorunları düzeltip veya yeni bir plan hazırlanıp en kısa sürede yeniden askıya çıkartılacaktır. Elbette bu tür çalışmalarda bazı eksiklikler olabilir. Bu tür projelerde yüzde yüz memnuniyetin olması da zaten mümkün değildir. Uzungöl´de evi barkı olan, orada yaşayan çok sayıda vatandaşımız var ve onları yormadan, mağdur etmeden, sürece dahil ederek yeni bir planın hazırlanacağını düşünüyorum. Sürecin içinde olmayı istemek ve hukuki haklarını aramak vatandaşın doğal hakkıdır. Yargı ne karar verirse saygı duyacağız.”

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