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Uzungöl'de heyelan: Tesislere giden yol ulaşıma kapandı

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#Uzungöl#Trabzon#Heyelan
Uzungölde heyelan: Tesislere giden yol ulaşıma kapandı
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 30, 2026 16:01

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Trabzon için sağanak uyarısı yapmıştı. Çaykara ilçesinde etkili olan yağışlar sonrası Uzungöl'de dere taştı, heyelan meydana geldi.

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün şiddetli yağış uyarısının ardından Trabzon'un yüksek kesimlerinde şiddetli yağış etkili oldu, Koşon Deresi taştı. Dünyaca ünlü turizm merkezi Uzungöl'ün Galoomad mevkisinde turistik bazı tesislere ulaşım sağlanan yolda, taşkın ve heyelan meydana geldi. İrili ufaklı taş ve toprakla dolan yol ulaşıma kapanırken, güzergahtaki bazı tur araçları yolda kaldı.

Uzungölde heyelan: Tesislere giden yol ulaşıma kapandı

Karester Yaylası'na da ulaşım sağlanan yolda; DSİ ve belediye ekipleri, iş makineleri destekli temizlik ve yol onarım çalışması başlattı. Yetkililer, bölgede yağışın etkisini sürdüreceğini, özellikle turistler ile sürücüleri dikkatli ve tedbirli olmaları konusunda uyardı. 

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Uzungölde heyelan: Tesislere giden yol ulaşıma kapandı

Uzungölde heyelan: Tesislere giden yol ulaşıma kapandı

 

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#Uzungöl#Trabzon#Heyelan

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