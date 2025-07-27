Uzun ve sağlıklı yaşam için kendinizi ‘hack’leyin

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Daha uzun ve kaliteli yaşamın ip uçlarını Diyetisyen İrem Koç, Hürriyet’e anlattı: “Biohacking, kısaca vücudun işleyişini bilinçli müdahalelerle optimize etme çabasıdır. Kimileri için bu açlık hissiyle barışıp aralıklı oruç yapmak olabilirken, kimileri için gece uykusunu analiz eden bir yüzükle yaşamak, kimileri içinse işe sabahları -110 derecelik bir kriyoterapi odasında başlamaktır. Bazı biohacking uygulamaları bilimsel temellere sahip. Örneğin, aralıklı oruç insülin duyarlılığını artırabilir, hücresel onarımı destekleyebilir.

SABAH SOĞUK HAVA

Soğuk maruziyeti, kahverengi yağ dokusunu aktive ederek metabolizmayı hareketlendirebilir. Uyku takibi, sirkadiyen ritimle uyumlu bir yaşam tarzı oluşturmak için değerli veriler sunabilir. Öte yandan her trendin bilimsel karşılığı henüz net değil. Sosyal medyada övülen bazı alışkanlıklar, bireysel farklılıklar göz önünde bulundurulmadan yaygınlaşırsa sorunlara neden olabilir.

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AKŞAM KIRMIZI IŞIK

Biohacking büyüsüne kapılmak kolay, sabah buz banyosu, öğlen ketojenik kahve, akşam kırmızı ışık. Bazı yöntemler zaman, ekipman ve motivasyon gerektiriyor. Oysa bazen sadece birkaç alışkanlık değişikliği yeterli olabilir. Biohacking’in en değerli yönü kendini gözlemleme becerisi. Bedenin sinyallerini anlamak; bazı günler kahveyi daha geç içmek ya da ekranı biraz daha erken kapatmak... Bunlar da birer ‘hack’, hem de ücretsiz olanlardan.”

ÜÇ İPUCU

“Biohacking aslında sadece ‘daha fazla yaşamak’ değil, ‘daha kaliteli yaşamak’ demek. Ve bazen en basit adımlar en uzun vadeli etkiyi yaratabilir. Üç basit biohacking ipucu verebilirim:

1- Sabah ilk iş gün ışığına çıkın. Sirkadiyen ritmini desteklemek için güneşi gözünle görmek, biyolojik saatin için en doğal alarmdır.

2- Mavi ışıkla vedalaşın. Yatmadan bir saat önce ekranları kapatmak melatonin üretimini destekler, uyku kalitesini artırır.

3- Açlığı yeniden düşünün. Kahvaltıyı biraz geciktirin ya da ara öğün sayısını azaltın. Bu metabolizmanın yeniden dengelenmesini sağlayabilir.”