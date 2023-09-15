Uzun ve Avcı’nın rütbeleri geri verildi

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Eski Emniyet İstihbarat Daire Başkanı Uzun’un CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu’na destek paylaşımlarının ardından başlatılan soruşturma sonucunda 11 Haziran 2022’de rütbeleri sökülmüş, silahı alınmış ve Emniyet Genel Müdürlüğü’ne ait binalara girişi yasaklanmıştı. Eski Emniyet Müdürü ve Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Dairesi Başkanı Avcı hakkında da, “AİHM kararı doğrultusunda Selahattin Demirtaş’ın serbest bırakılması gerektiğini” söylediği için soruşturma başlatılmıştı. Soruşturmanın ardından Avcı’nın 20 Haziran 2022’de rütbeleri ve silahı geri alınmıştı.

YARGIYA TAŞIDILAR

Uzun ve Avcı, kendileriyle ilgili kararı yargıya taşıdı. Emekli olduktan sonra elde ettikleri hakları elinden alınan Uzun ve Avcı’nın başvurusu idari yargı tarafından kabul edildi. İçişleri Bakanlığı’na tebliğ edilen karar işleme konularak Uzun ile Avcı’nın rütbeleri, beylik silahları ve Emniyet Genel Müdürlüğü’ne ait binalara giriş hakları geri verildi. Uzun ile Avcı bu kararın ardından sökülen rütbeleriyle birlikte beylik silahlarına ve giriş haklarına yeniden kavuştu. Uzun ve Avcı ile ilgili karar 8 aydır İçişleri Bakanlığı’nca işleme konulmamıştı.

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Emniyet Genel Müdürlüğü, karara ilişkin çıkan haberler üzerine açıklama yaptı. Açıklamada "Yaş haddinden emekli olan Avcı ve Uzun’un mesleğe döndürülmelerine yönelik herhangi bir işlem söz konusu değildir” denildi.

‘HAKLILIĞIMIZ TESCİL EDİLDİ’

Karar sonrası Hanefi Avcı, “Bu işlem zaten hukuka aykırıydı. Adaletin, bizim haklı olduğumuzu tescil ettiğini görüyorum” derken, Sabri Uzun ise “Yeni içişleri bakanı devleti biraz hukuk çizgisine çekmeye çalıştı diyebiliriz. Devlet adına bu gelişmeyi olumlu görüyorum” ifadelerini kullandı.