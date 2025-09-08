Uzun tatil bitti bugün ders başı... Sınıfa formalı dönüş

Haberin Devamı

Milli Eğitim Bakanlığı’na (MEB) bağlı ilk ve ortaöğretim kurumlarında 2025-2026 eğitim ve öğretim yılı bugün başlıyor. Yaklaşık 18 milyon öğrenci ve 1.2 milyon öğretmen, ülke genelinde 74 bin 538 okul ve 761 bin 416 derslikte ders başı yapıyor. İlk ders, “Orman Yangınlarına Karşı Yeşil Vatanı Korumak” temasıyla işlenecek. Eğitim-öğretim yılının ilk haftasında farkındalık eğitimi ve çeşitli etkinlikler planlandı.

Geçen yıl kademeli olarak uygulanmaya başlanan “Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli” programları bu yıl ana sınıfı, uygulama sınıfları, ilkokul 1 ve 2, ortaokul 5 ve 6 ile ortaöğretim hazırlık, 9 ve 10’üncü sınıflarda okutulacak. Okulöncesi ve 1’inci sınıf öğrencileri için 1-5 Eylül’de uyum eğitimleri düzenlenirken, ortaokula başlayan öğrenciler için rehberlik çalışmaları yapıldı.

İLKOKUL ÖĞRENCİLERİNE FİDAN

Eğitim yılının ilk gününde “Her Çocuk Bir Fidan” temalı kısa film gösterilecek ve tüm ilkokul öğrencilerine fidan dağıtılacak. Yıl boyunca “Yeşil Vatan-Benim Okulum Geleceğe Çare” etkinlikleri kapsamında atölyeler, şenlikler, saha çalışmaları ve eğitimler gerçekleştirilecek. 2025-2026 eğitim öğretim yılında serbest kıyafet uygulaması kaldırıldı. MEB tarafından hazırlanan 184 milyon 455 bin 297 ders kitabı öğrencilere ücretsiz ulaştırıldı. Ayrıca Toplum Yararına Program kapsamında 70 bin kişi istihdam edilerek okullarda görev yapan hizmetli sayısı 123 bine çıkarıldı.

ARA TATİL 10 KASIM’DA

Yeni eğitim-öğretim yılında ilk ara tatil 10-14 Kasım’da yapılacak. Atatürk Haftası’nın bu tarihe denk gelmesi nedeniyle anma etkinlikleri bir önceki hafta düzenlenecek. Birinci dönem 16 Ocak 2026’da sona erecek, yarıyıl tatili 19-30 Ocak arasında yapılacak. İkinci dönem 2 Şubat’ta başlayacak ve 26 Haziran 2026’da tamamlanacak. İkinci dönem ara tatili ise 16-20 Mart tarihlerinde uygulanacak.

İSTANBUL’A ÖZEL UYGULAMA

İstanbul Valiliği, il genelinde yaklaşık 3 milyon öğrenci ve 171 bin öğretmenin ders başı yapacağı ilk gün için özel bir düzenleme yaptı. Servis araçları ve velilerin kendi araçlarıyla oluşturacağı trafik yoğunluğunu azaltmak amacıyla bugün resmî ve özel ilkokul, ortaokul ve liselerde dersler 10.00–15.00 saatleri arasında yapılacak. Bu uygulamanın sadece ilk gün geçerli olacağı açıklandı. Ayrıca İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nden yapılan açıklamaya göre okulların açılacağı pazartesi günü 06.00-16.00 saatleri arasında İBB’ye bağlı toplu ulaşım araçları tüm vatandaşlara ücretsiz hizmet verecek.

OKUL ÖNLERİNDE 569 POLİS EKİBİ NÖBETTE

Yaklaşık 3 milyon öğrenci ve 170 binden fazla öğretmenin ders başı yapacağı İstanbul’da Valilik öğrencilerin huzur ve güvenliği için kapsamlı güvenlik tedbirleri aldığını duyurdu.

Açıklamaya göre İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü, 808 noktada 1.496 ekip ve 3 bin 151 personel ile okul önleri ve çevresinde eğitim- öğretim yılı boyunca güvenlik uygulamaları gerçekleştirecek. Çocuk Şube Müdürlüğü’nden 569 ekip, belirlenen okullarda giriş-çıkış saatlerinde sabit olarak görev yapacak. 39 ilçede görev yapacak 47 Mobil Okul Timi (M.O.T.) de olası sorunlara anında müdahale edecek. Ayrıca günlük 120 noktada 331 ekip ile yoğunlaştırılmış güvenlik uygulamaları yapılacak.

TRAFİKTE SIKI DENETİM

8-19 Eylül tarihleri arasında, okul servisleri ve çevresindeki trafik güvenliği için Trafik Denetleme, Böle Trafik ve İlçe Trafik Büro ekiplerinden 478 noktada 309 ekip, 177 motosikletli unsur, 39 yaya ekip ve 33 çekiciyle birlikte toplam 866 personel görev alacak

KPSS MARATONU BAŞLADI

ÖSYM tarafından düzenlenen Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) süreci dün yapılan A Grubu Genel Yetenek-Genel Kültür oturumuyla başladı. 12.25’te sona eren sınav ile birlikte maratonun ilk oturumu tamamlandı.

Sınava 402 bin 105 aday başvurdu. Sınava başvuran gaziler ile şehit ve gazilerin eş ve çocukları sınav ücretinden muaf tutuldu, 2 bin 330 aday bu haktan yararlandı. 1040 binada toplam 17 bin 41 salonda gerçekleştirilen sınavda 54 bin 168 görevli yer aldı. Sınav güvenliğinin sağlanması için 5 bin 769 emniyet görevlisi çalıştı.

Alan Bilgisi Sınavları ise 13-14 Eylül tarihlerinde üç oturum şeklinde yapılacak. 13 Eylül Cumartesi günü saat 10.15’te başlayacak birinci oturum kamu yönetimi, uluslararası ilişkiler, çalışma ekonomisi ve endüstri ilişkileri alanlarında olacak. İkinci oturum 13 Eylül’de saat 14.45’te başlayacak ve hukuk, iktisat ile maliye alanlarında yapılacak. İşletme, muhasebe ve istatistik alanlarında yapılacak üçüncü oturum 14 Eylül Pazar günü saat 10.15’te başlayacak.