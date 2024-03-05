Uzun namlulu silahla iş hanını bastılar! O anlar kamerada

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Olay, 3 Mart Pazar saat 08.00 sıralarında Malkoçoğlu Mahallesi'nde bulunan bir iş hanında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sabah saatlerinde bir otomobille iş merkezine gelen birinde uzun namlulu diğerlerinde ise tabanca olan maskeli şüpheliler, içeri girerek bekçi Bülent Y.'ye, iş hanında bulunan bir tekstil firmasının patronunu sordu.

Daha sonra elinde uzun namlulu silah olan şüpheli kapıda gözcülük yaparken diğer şüpheliler ise Bülent Y.'yi de yanlarına alarak tekstil firmasının bulunduğu kata çıktı. Firmanın kapısının kapalı olduğunu gören şüpheliler geldikleri otomobille olay yerinden kaçtı.

Bekçi Bülent Y. olayın ardından durumu polise ve iş yeri sahibine bildirdi. Bekçi Bülent Y.'nin ifadesine başvuran ekipler kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

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O ANLAR KAMERADA

Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde iş hanının önüne beyaz bir otomobille gelen 4 şüpheliden üçünün içeriye girip bekçi Bülent Y.'ye silah doğrulttuğu görülüyor. Görüntülerin devamında ise elinde uzun namlulu silah bulunan bir kişinin ise bu esnada gözcülük yaptığı daha sonra ise diğer şüphelilerin de gelmesiyle olay yerinden kaçtıkları güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.