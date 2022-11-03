'Uzun ince bir yol'da azmin zaferi: Erzurum’dan Amazon’un Londra ofisine

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İLK ve orta eğitimini Erzurum’da görme engelliler okulunda, liseyi Erzurum Mecidiye Anadolu Lisesi’nde tamamlayan 25 yaşındaki Semih Budak, üniversiteyi İstanbul’da okudu. Okul yaşamı boyunca hiçbir derste fazla zorlanmayan Semih, bilgisayarla erken yaşta tanıştı, İngilizce’yi kolayca öğrendi. İyi bir yazılımcı olmayı çocukluğundan itibaren kafaya koymuştu. Üniversite eğitimini İngilizce mütercim tercümanlıkta yapmasına rağmen yazılımı bırakmadı. Yazdığı kodlarla bilgisayarda bir şeyleri çalıştırıp insanların hayatını kolaylaştırmanın kendisine iyi geldiğini söyleyen genç mühendis, hikâyesini şöyle anlatıyor:

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7 YAŞINDA KARAR VERDİM

“Bilgisayara olan ilgim benim gibi görme engelli olan dayım sayesinde başladı. Ona imreniyordum ve henüz 7 yaşındayken ‘Benim bu işi öğrenmem lazım’ diyordum. Bunun yanı sıra dayım bilgisayarı hep İngilizce dilinde kullanıyordu. Bana bilgisayarını verirken de Türkçe’ye çevirip veriyordu. Bu duruma canım sıkılıyordu. Bu sebeple bir yandan kesinlikle İngilizce’yi iyi bilmem lazım diye düşünüyordum.

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EVDEN DÜNYAYA AÇILDIM

Sokaklardan ziyade evde bilgisayarımlaydım ve sosyal çevremi internet üzerinden oluşturdum. Haliyle sosyal çevrem yaşadığım bölgeyle sınırlı olmadı. Dünya çapında birçok arkadaş edindim ve bu da İngilizce’yi sürekli kullanmamı gerektirdi. Bilgisayarımdan derslere katılabileceğim yazılım kursuna başladım. Bu kursla birlikte programlamayı öğrendim. Üniversitede İngilizce mütercim ve tercümanlık okudum ama yazılım hayatımın hep bir yerinde olsun istiyordum. Bu yüzden yazılım üzerinde çalışmalarıma devam ettim.

VE VER ELİNİ LONDRA

Yazılım uzmanı olarak ilk profesyonel deneyimim uluslararası bir firmanın Türkiye ofisinde oldu. Yaklaşık 2 buçuk yıl çalıştıktan sonra bir arkadaşım kendisine Amazon’dan iş teklifi geldiğini ama mülakatlara katılamayacağını söyleyerek benim bu işle ilgilenip ilgilenmeyeceğimi sordu. Ben de onun yerine mülakatlara katıldım. İngiltere ofisinden yazılım mühendisi pozisyonu için teklif geldi. Teklifi kabul ettim ve geçtiğimiz ağustos ayında bir sırt çantası ve birkaç eşyayla Londra’ya taşındım.”

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HİÇ BİTMEYECEK SEVGİ PROJESİ

' Budak’ın şu an iş dışında geliştirdiği bir sesli keşif oyunu var. “Üç boyutlu keşif prototipi” adını verdiği çalışmasında sesler üzerine çalışıyor. Budak, ‘sevgi projem’ dediği çalışması hakkında şunları söylüyor: “Örneğin kulaklıklarınızı takıp oyunu açtığınızda, oyundaki karakterinizin tepesinden geçen bir helikopter arkadan mı yoksa önden mi geliyor ya da yükseliyor mu alçalıyor mu, kolaylıkla anlayabiliyorsunuz. Bunun yanı sıra ağaçtan uçan kuşların sesini ya da oyundaki karakterin arkasından gelen veya yanından geçen farklı bir karakterin ayak seslerini duyarak sanal bir dünyada seslerle keşif yapabiliyorsunuz. Bu oyunu 7 farklı programlama diliyle yaklaşık 15 farklı versiyonda yaptım. Bu oyun benim hiçbir zaman bitirmediğim ve muhtemelen bitirmeyeceğim sevgi projem. Çünkü burada asıl olan öğrendiklerimi deneyerek yeni şeyler yapmak. O yüzden oyun gelişmeye devam edecek ama bitmeyecek. Aynı öğrenmenin asla bitmeyeceği gibi.”