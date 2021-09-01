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Gündem
AA
Haber Giriş: 01.09.2021 - 10:36 | Son Güncelleme:

Uzun aradan sonra yüz yüze eğitim heyecanı! Ve kapılarını açtı...

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Türkiye genelinde anaokulu ve ilkokul birinci sınıflarda uyum eğitimi başladı. Çocuklar kadar ailelerinin de heyecanlı olduğunu belirten Velilerden Süleyman Akoğlu, "Heyecanımız büyük, sabah 06.00'da kalktık. Defter ve kitapların hazırlıkları yapıldı. Bu heyecanı biz de yaşadık açıkçası." şeklinde konuştu.

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  • Yüz yüze eğitim heyecanı Ve kapılarını açtı...
  • Yüz yüze eğitim heyecanı Ve kapılarını açtı...
  • Yüz yüze eğitim heyecanı Ve kapılarını açtı...
  • Yüz yüze eğitim heyecanı Ve kapılarını açtı...
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Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle geçen eğitim döneminde zaman zaman kapanan okullar, yüz yüze eğitim için kapılarını açtı.

Edirne'de öğrenim görecekleri okullara aileleriyle gelen minik öğrenciler, okula başlamanın mutluluğunu yaşadı.

Öğrenciler okul bahçesinde düzenlenen bayrak töreninin ardından ders başı yaptı.

10 soruda yüz yüze eğitim
10 soruda yüz yüze eğitim

Uzun aradan sonra yüz yüze eğitim heyecanı Ve kapılarını açtı...
Velilerden Süleyman Akoğlu, AA muhabirine, salgın döneminde okula başlayan öğrencilere başarı diledi.

Milli Eğitim Bakanı Özerden yüz yüze eğitim açıklaması
Milli Eğitim Bakanı Özer'den yüz yüze eğitim açıklaması

Çocuklar kadar ailelerinin de heyecanlı olduğunu belirten Akoğlu, "Heyecanımız büyük, sabah 06.00'da kalktık. Defter ve kitapların hazırlıkları yapıldı. Bu heyecanı biz de yaşadık açıkçası." dedi.

Uzun aradan sonra yüz yüze eğitim heyecanı Ve kapılarını açtı...
Burak Önder de okulların açılmasından dolayı mutlu olduğunu dile getirerek, tüm öğrencilere sağlıklı ve başarılı eğitim dönemi diledi.

Kırklareli ve Tekirdağ'da da anaokulu ve ilkokul 1'inci sınıflarda uyum eğitimi başladı.

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Uzun aradan sonra yüz yüze eğitim heyecanı Ve kapılarını açtı...

Tekirdağ'da öğrenciler, okul bahçesinde düzenlenen bayrak töreninin ardından sınıflara alındı.

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