Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERGündem Haberleri

Üzümlü Sınır Kapısı'nda şap alarmı

Güncelleme Tarihi:

#Şap#Hakkari#Üzümlü Sınır Kapısı
Üzümlü Sınır Kapısında şap alarmı
Oluşturulma Tarihi: Mart 17, 2023 14:15

Hakkari'nin Çukurca ilçesinde bulunan Üzümlü Sınır Kapısı’nda şap hastalığına karşı alınan önlemler en üst seviyeye çıkarıldı.

Haberin Devamı

Irak'ta hayvanlarda çıkan şap hastalığı üzerine Çukurca Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri de Üzümlü Sınır Kapısı’nda dezenfektan istasyonunu kurarak giriş yapan araçları tek tek dezenfekte ediyor. Konuyla ilgili bilgi veren Çukurca Tarım ve Orman Müdürlüğünde görevli veteriner hekim Mikail Çoğan, Irak bölgesinde görülen şap virüsünden dolayı sınır kapısında dezenfektan istasyonu kurulduğunu belirterek, “Bakanlığımız tarafından alınan önlemler çerçevesinde ülkemize giriş yapan araçlar dezenfekte edildikten sonra izin veriliyor” dedi.

Üzümlü Sınır Kapısında şap alarmı

İLÇEDE TEDBİR ALINDI

Veteriner hekim Özkan Alınak ise bakanlık bünyesinde alınan önlemler çerçevesinde Irak bölgesinde başlayan şap hastalığına karşı ilçede tedbir aldıklarını belirterek, “Ülkemize Üzümlü Sınır Kapısı’ndan giriş yapan araç ve vatandaşların hastalığı yaymamaları için önlemler alındı. Ülkemizde gerekli bütün aşılama yapılana kadar burada görev yapacağız. Amacımız, bu hastalığın ülkemizde en az zararla atlatılmasını sağlamaktır” diye konuştu.

Haberin Devamı

Üzümlü Sınır Kapısında şap alarmı

Haberle ilgili daha fazlası:
#Şap#Hakkari#Üzümlü Sınır Kapısı

BAKMADAN GEÇME!

Pandemide üç yılın ardından koronavirüs uzmanlarının hayatı normale döndü mü Covid hâlâ aklımızın bir köşesinde

Pandemide üç yılın ardından koronavirüs uzmanlarının hayatı normale döndü mü? 'Covid hâlâ aklımızın bir köşesinde'

#Covid-19
Kentsel dönüşüm kredisinin taksitleri ne kadar olacak Kuruşu kuruşuna hesapladık...

Kentsel dönüşüm kredisinin taksitleri ne kadar olacak? Kuruşu kuruşuna hesapladık...

#Kentsel Dönüşüm
Amerikada gönüllere taht kuran Türk Şehit ilan edildi, törenle uğurlandı...

Amerika'da gönüllere taht kuran Türk! Şehit ilan edildi, törenle uğurlandı...

#Nahit Atıf Oral