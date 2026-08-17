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‘Üzüm Bayramı’ ayini

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#Meryem Ana Yortusu#Üzüm Bayramı#Ermeni Kültürü
‘Üzüm Bayramı’ ayini
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 17, 2026 07:00

HATAY'ın Samandağ ilçesi Vakıfköy Mahallesi'nde 'Meryem Ana Yortusu' ve 'Üzüm Bayramı' kutlandı.

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Türkiye'nin tek Ermeni köyü olarak bilinen ve Büyükşehir Yasası’yla mahalleye dönüştürülen Hatay'ın Samandağ ilçesi Vakıfköy'deki Meryem Ana Kilisesi'nde 'Meryem Ana Yortusu' ve 'Üzüm Bayramı' dolayısıyla ayin düzenlendi. Türkiye Ermenileri Patriği Sahak Maşalyan'ın yönettiği ayinde, Hatay Ermeni Kiliseleri Pederi Avedis Tabaşyan da yer aldı. Samandağ, Antakya, İskenderun ve yurtdışından çok sayıda Ermeni vatandaşın katıldığı ayinde ilahiler söylendi, dualar edildi. Bağ bozumunun ardından üzümlerini kilise bahçesine getiren çiftçiler için de yılın bereketli geçmesi adına dua okundu. Kazanlarda pişirilen yöresel hırisi de ayine katılanlara ikram edildi. 

‘Üzüm Bayramı’ ayini
‘Üzüm Bayramı’ ayini


 

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#Meryem Ana Yortusu#Üzüm Bayramı#Ermeni Kültürü

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