Üzücü olay! Kurban kesilen bahçede bıçağın üzerine düşen çocuk ağır yaralandı

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Olay, saat 14.00 sıralarında İnegöl ilçesi kırsal Maden Mahallesi’ndeki bir evin bahçesinde meydana geldi. Kurban kesilen bahçede oyun oynayan H.Ç.U., iddiaya göre koştuğu sırada, dengesini kaybedip kurbanlık kesimi için kullanılan bıçağın üzerine düştü. Bıçağın sırtına saplanmasıyla ağır yaralanan H.Ç.U., ailesi tarafından özel araçla İnegöl Devlet Hastanesi’ne götürüldü. Burada tedaviye alınan H.Ç.U.’nun akciğerinde hasar oluştuğu belirlendi. H.Ç.U., ambulansla Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edilerek tedaviye alındı.

Jandarma, olayla ilgili inceleme başlattı. (DHA)