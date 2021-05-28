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Gündem
Ergün AYAZ- Alişan KOYUNCU/DERİNCE (Kocaeli), (DHA)
Haber Giriş: 28.05.2021 - 14:51 | Son Güncelleme:

Üzücü olay... Genç çift birbirini böyle teselli etti

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Üzücü olay... Genç çift birbirini böyle teselli etti

Kocaeli'de çatıda çıkan yangında her yeri saran alevler, itfaiye ekiplerince söndürülürken, evleri yanan çift, sarılarak birbirlerini teselli etti.

Dumlupınar Mahallesi Tolga Sokak’ta, 5 katlı binanın en üst katındaki dairede oturan Bulut çifti, terasa gölgelik yaptırmak istedi. İşçilerin gelmesiyle gölgelik yapımına öğle saatlerinde başlanırken, izolasyon malzemelerin tutuşmasıyla yangın çıktı.

Üzücü olay... Genç çift birbirini böyle teselli etti

Alevler, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede çatıya sıçradı. Yangın, çatıyı kaplarken, ihbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Dubleks evi de saran alevler, itfaiyecilerin müdahalesi sonucu kontrol altına alınıp, söndürüldü. Evleri yanan Şeref ve Pınar Bulut çifti ise sarılarak, birbirlerini teselli etti.

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