Üzücü olay... Fatma ninenin buğday tarlasını kuruttular

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Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Yenigün Köyü Fakılar mevkiinde bulunan 5 dönüm tarlaya her yıl buğday ekip, tarladan aldığı mahsulle yıl boyunca ihtiyacını karşılayan 85 yaşındaki Fatma Düldül’ün tarlaya ektiği buğday, bu yıl kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce tarım ilacı zehri sıkılarak kurutuldu.



Gece saatlerinde meydana gelen olayda sabah tarlasına bakan Fatma nine buğdayının kuruduğunu görünce şok yaşadı. Durumu önce jandarmaya sonra ilçe tarıma bildiren Fatma ninenin kızı Hayriye Düldül, tarlanın zehir sıkılarak kurutulduğuna dair tutanak tutturup şikayetçi oldu.



“Bunu yapan Allah’ından bulsun” diyen 85 yaşındaki Fatma Düldül, “Bu adamların bulunmasını istiyorum. Tarlama zehir sıkmışlar. Ben devletime sığınıyorum” dedi.



Ayşe ninenin birlikte yaşadığı kızı Hayriye Düldül ise, “Sadece 5 dönüm tarlamız var. Kaç yıldır annemle beraber buraya buğday ekiyoruz ve buradan aldığımız buğdayı yiyoruz. Bunu en yakınlarımız yaptı onlardan şüpheleniyorum. Ben bu buğdaya zehir sıkanların bulunmasını istiyorum. Bu buğdayı böyle kurutanlar inşallah kendiler bundan beter olur” şeklinde konuştu.