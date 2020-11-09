MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriÜzücü olay! Çizgili Anadolu Sırtlanı kazada öldü
GeriGündem Üzücü olay! Çizgili Anadolu Sırtlanı kazada öldü
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Gündem
Ali LEYLAK/DHA
Haber Giriş: 09.11.2020 - 14:55 | Son Güncelleme:

Üzücü olay! Çizgili Anadolu Sırtlanı kazada öldü

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Üzücü olay! Çizgili Anadolu Sırtlanı kazada öldü
Abone Olgoogle-news

Şanlıurfa’nın Birecik ilçesinde nesli tükenme tehlikesi altında olan Çizgili Anadolu Sırtlanı, bir aracın çarpması sonucu öldü.

Kaza, Şanlıurfa-Birecik ilçesine bağlı Divriği Mahallesi yakınlarında meydana geldi. İddiaya göre, plakası ve sürücüsünün ismi belirlenemeyen bir araç, nesli tükenme tehlikesi altındaki Çizgili Anadolu Sırtlanı'na çarptı. Sürücü kaçarken, sırtlan kaza yerinde öldü.

Yoldaki sırtlanı gören vatandaşlar, durumu jandarma ekiplerine bildirdi.İhbar üzerine bölgeye gelen jandarma ekipleri, aracı ve sürücüsünü belirlemek için çalışma başlattı.

Sırtlan ise incelenmek üzere Doğa Koruma ve Milli Parklar Şanlıurfa Şube Müdürlüğü görevlileri tarafından götürüldü.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle