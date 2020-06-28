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Ahmet ACAR/DHA 
Haber Giriş: 28.06.2020 - 11:58,Son Güncelleme:

Üzücü olay! Balkondan düştü, ağır yaralı...

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Üzücü olay! Balkondan düştü, ağır yaralı...
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ANTALYA'nın Kaş ilçesinde birinci kattaki evinin balkonundan beton zemine düşen turizmci Gül Ustaer (32), ağır yaralandı.

Kaş merkezinde oturan turizmci Gül Ustaer, geçen perşembe gecesi birinci kattaki evinin balkonundan dengesini kaybederek yaklaşık 1,5 metre yükseklikten beton zemine düştü. Ağır yaralı olarak Kaş Devlet Hastanesi'ne götürülen Ustaer, burada yapılan ilk müdahalenin ardından beyin kanaması teşhisiyle Kumluca Devlet Hastanesi'ne, ardından da ilçedeki özel bir hastaneye sevk edildi. Burada beyin ameliyatı yapılan Gül Ustaer'in yoğun bakımda tutulduğu ve durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi.

Kaş'ta turizmle uğraşan Gül Ustaer, bir dönem CHP'den milletvekili aday adayı oldu. Prof. Dr. Mustafa Akaydın'ın Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığı döneminde Antalya Büyükşehir Belediyesi Başdanışmanı Yardımcısı olarak görev yapan Ustaer, 15 Aralık 2019 tarihinde yapılan CHP Kaş İlçe Kongresi'nde başkan adayı olarak yarıştı. Ustaer seçimi kaybetmesine rağmen Kaş'ta ilçe başkanlığına aday olan ilk kadın unvanını elde etti.

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