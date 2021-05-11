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Gündem
Hasan YİĞEN/KULA (Manisa)
Haber Giriş: 11.05.2021 - 13:28 | Son Güncelleme:

Üzücü görüntü... Yüzlercesi yola saçıldı

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Üzücü görüntü... Yüzlercesi yola saçıldı

Manisa'da tavuk yüklü TIR, virajda sürücüsünün kontrolünden çıkarak devrildi. TIR'daki yüzlerce tavuk öldü.

Kaza, saat 10.30 sıralarında Kula- Eşme yolunda meydana geldi. Kula'dan Uşak'ın Eşme ilçesindeki tavuk işleme merkezine giden Mehmet Gürmen'in kullandığı 64 AAK 002 plakalı canlı tavuk yüklü TIR, Şeritli Mahallesi yakınlarında virajlı yolda sürücüsünün kontrolünden çıkarak devrilip, sürüklendi. Kazada TIR'daki kasalarda bulunan tavuklar yola savruldu. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye jandarma ve Karayolları ekipleri sevk edildi. Kazada yola savrulan yüzlerce tavuk öldü.

Üzücü görüntü... Yüzlercesi yola saçıldı

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