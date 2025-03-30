Uzmanlardan sağlıklı tatil önerileri: Salgınlara ‘bayram’ ettirmeyin

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SIKI SIKI SARILMAYIN

Göğüs Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Tevfik Özlü:

“Tabii ki eşimiz, dostumuz ve yakınlarımızla bayramlaşacağız. Büyüklerimizle sarılıp kucaklaşacağız fakat dikkatli olmamız gerekiyor. Çünkü mevsim dönümündeyiz ve buna bağlı olarak viral enfeksiyonlarda çok sayıda hasta ile karşılaşıyoruz. Şu anda influenza, parainfluenza, Respiratuar Sinsityal Virüs (RSV), rinovirüsler, COVID virüsleri, bazen de ağır enfeksiyonlar şeklinde zatürre ve bronşit ile gelen hastalarımız oluyor. Özellikle kronik hastalar için sarılmak, kucaklaşmak yani doğrudan temas risklidir. Dikkatli olmakta fayda var.”

SOSYAL MESAFE KORUNMALI

Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Mustafa Doğan:

“Üst solunum yolu enfeksiyonu bulgusu varsa, kişiler mümkünse bir maske ya da sosyal mesafeyi kullansınlar. Eğer zaruri değilse de yoğun ortamlara girmesinler. Ayrıca ziyaret süreçlerimiz olacak. Büyüklerimizin ziyareti. Bu bizim toplumsal bir geleneğimiz. Büyüklerimizi ziyaret edelim, mutlu insan, sağlıklı insandır. Fakat eğer bir üst solunum yolu enfeksiyonu bulgumuz var ise sosyal mesafeyi koruyarak bayramlaşmalıyız. Bu özellikle altta yatan hastalığı olan, tansiyon, şeker, kalp hastalığı, KOAH gibi problemi olan büyüklerimizin şiddetli bir hastalık geçirmesinin önüne geçecektir.”

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BÖCEKLER NEFES KESER

Türk Dermatoloji Derneği Genel Sekreteri Doç. Dr. Aslan Yürekli:

“Bayram tatilinde kıra, bahçelere gidenler böceklere dikkat. Özellikle meraklı küçüklerimiz ağaçların üzerinde bulunan ne olduğunu bilmeden dokundukları bazı böceklerden etkilenebilirler. Bu böceklerden biri de çam kese böceği. Yakından baktığımızda tırtılı andıran, birçok bacağı bulunan bir böcek. Hem kendisi hem de kozası oldukça alerjik nitelikler taşıyor. Bu böcek ve kozasıyla temas sonrası ciltte kızarıklıklar, kaşıntı, yüzde ve gözde şişlik gibi belirtiler olabileceği gibi nefes alışverişinde ciddi zorluk da yaşanabiliyor. Özellikle çocukların çamların üzerinde bulunan bu keselere yaklaşmaması, bu keseleri bir oyuncak haline getirmemesi, alerjik reaksiyonların önüne geçmek için büyük önem taşıyor.”