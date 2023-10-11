Uzmanlardan ‘medikal astroloji’ uyarısı: Merküre değil tıbba güvenin

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ASTROLOJİ bilim mi, kehanet mi tartışmaları sürerken, günlük yaşantılara olan etkilerine inanan kişi sayısı, astrolojiye ilişkin açılan sosyal medya hesaplarının artışıyla pik yaptı. Ameliyat tarihlerini Merkür retrosuna göre ayarlamaya çalışanların sayısı da gün geçtikçe artıyor. Bazı sosyal tartışma forumlarında ‘ameliyatını astroloğunun onayı olmadığı için ertelediğini’ açıklayanlar bile var. Konuya ilişkin Hürriyet’e bilgi veren NLP (Neuro Linguistic Programming) Uzmanı Burak Dalgül şunları söyledi:

SAĞLIK EVİNİZE DOKTOR GİRSİN

“İnsanlar doğum haritalarına göre günlük yaşantılarını düzenlemeye başladılar. Ameliyat gibi önemli kararlarını bile Merkür gezegenine göre alan, büyük bir kitle var. Evlilik tarihini, önemli toplantılarını ve anlaşmalarını Merkür’e göre yapanların sayısı da gün geçtikçe artıyor.

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Astrolojiyi dikkate alan kişiler için, estetik gibi, zamanı çok önemli olmayan konularda ameliyatı ertelemek tercih meselesidir. Ancak önemli sağlık sorunlarında vatandaşlara doktor önerisini dinlemelerini tavsiye ediyorum. Aksi halde ameliyatı geciktirme nedeniyle geri dönülemez bir sağlık sorunu ile karşı karşıya kalınabilir.”