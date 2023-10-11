×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR
HABERLERGündem Haberleri

Uzmanlardan ‘medikal astroloji’ uyarısı: Merküre değil tıbba güvenin

Güncelleme Tarihi:

#Medikal Astroloji#Merkür#ASTROLOJİ Bilimi
Uzmanlardan ‘medikal astroloji’ uyarısı: Merküre değil tıbba güvenin
Meltem Özgenç
Oluşturulma Tarihi: Ekim 11, 2023 07:00

Evlilik, nişan ve hatta ameliyat tarihlerini Merkür retrosuna, yıldızlara göre ayarlayanların sayısı her geçen gün artıyor. Öyle bir kesim var ki astroloğuna danışmadan önemli kararlar almıyor. Uzmanlar uyarıyor: “Yıldızları değil doktorunuzu dinleyin...”

Haberin Devamı

ASTROLOJİ bilim mi, kehanet mi tartışmaları sürerken, günlük yaşantılara olan etkilerine inanan kişi sayısı, astrolojiye ilişkin açılan sosyal medya hesaplarının artışıyla pik yaptı. Ameliyat tarihlerini Merkür retrosuna göre ayarlamaya çalışanların sayısı da gün geçtikçe artıyor. Bazı sosyal tartışma forumlarında ‘ameliyatını astroloğunun onayı olmadığı için ertelediğini’ açıklayanlar bile var. Konuya ilişkin Hürriyet’e bilgi veren NLP (Neuro Linguistic Programming) Uzmanı Burak Dalgül şunları söyledi:

SAĞLIK EVİNİZE DOKTOR GİRSİN

“İnsanlar doğum haritalarına göre günlük yaşantılarını düzenlemeye başladılar. Ameliyat gibi önemli kararlarını bile Merkür gezegenine göre alan, büyük bir kitle var. Evlilik tarihini, önemli toplantılarını ve anlaşmalarını Merkür’e göre yapanların sayısı da gün geçtikçe artıyor.

Haberin Devamı

Astrolojiyi dikkate alan kişiler için, estetik gibi, zamanı çok önemli olmayan konularda ameliyatı ertelemek tercih meselesidir. Ancak önemli sağlık sorunlarında vatandaşlara doktor önerisini dinlemelerini tavsiye ediyorum. Aksi halde ameliyatı geciktirme nedeniyle geri dönülemez bir sağlık sorunu ile karşı karşıya kalınabilir.”

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Medikal Astroloji#Merkür#ASTROLOJİ Bilimi

BAKMADAN GEÇME!