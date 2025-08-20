Uzmanlardan ‘maksimum akım’ uyarısı: Böyle bir hayat gerçekçi değil

Haberin Devamı

Sosyal medyadaki ‘maksimum’ akımlar izleyicileri belli bir davranışa yönlendirmeyi amaçlasa da gerçekçilikten uzak olması, tüketime yönlendirmesi insan psikolojisini olumsuz etkiliyor. Akımları izleyenler kendini “yetersiz”, “başarısız” olarak nitelendiriyor. Bloom Psikoloji Merkezi’nden Klinik Psikolog Aleyna Damla Özcan şu uyarılarda bulunuyor:

“Bunların ismi gereği maxxing kavramı bir şeyleri abartılı hale getirmek, potansiyeli en yükseğe çıkarmak. Bu da tabii sağlıklı bir bakış açısı değil, çünkü hep ‘daha fazlası’ yolculuğunda kendini kaybetmiş hissediyorlar. Bir yarış atı gibi koşturan kişiler haline dönüşüyorlar ve kaybolmuş hissediyorlar. Bu gerçekçi bir hayat ve hedef değil. Sürekli mükemmeli arzulama kısmı gerçekçi bir hedef değil. Tabii kişiler bunu gerçekçi gibi algılıyor. Kendileri farkında olmuyor, çevresindekiler anlıyor. Bence akımı sunan kişi de uymaya çalışan kişi de etkileniyor. Trendleri kaçırma korkusu diye bir korku var, adı FOMO. Bir şeyleri kaçırmaktan korkuyor insanlar ve uyamadıkları zaman toplumdan dışlanmaktan endişe ediyor.

Haberin Devamı

KADINLARI DAHA FAZLA ETKİLİYOR

Bu akımlar kadınları biraz daha fazla etkiliyor. ‘Herkes bunu yürütürken ben neden yapamıyorum?’ diyerek kendisine yükleniyor ve mutsuz oluyor. Özellikle ergenler ve genç yetişkin kadınlar daha çok etkileniyor. Zaten yeme bozukluğu, depresyon gibi hastalıklar da kadınlarda daha fazla. Travma sonrası stres bozukluğu da kadınlarda daha fazla görülüyor. Burada kadınların sosyoekonomik durumu, kadınların ev işinin tüm sorumluluğunu alması gerektiği gibi toplumun kadına atfettiği roller, hormonal farklılıklar, kadınların daha çok damgalanmaya maruz kalması gibi nedenler etkili oluyor.”

NEDİR BU AKIMLAR AŞIRI BAKIM AŞIRI SAĞLIK...

Haberin Devamı

“Orijinal isimleri sleepmaxxing, looksgmaxxing ve fibermaxxing olan akımlar, kullanıcılarda uyku sırasında yüzüne birçok maske yaparak, saçını farklı şekillerde toplayarak uyumayı ve uyku öncesinde de bir sürü bakım yapmayı içeriyor. Looksmaxxing denilen ‘maksimum görünüş’ akımında ise kullanıcılar devamlı cilt bakımı yapıyor.

Saç telinden ayak tırnağına kadar farklı ürünler tüketiliyor ve aslında günün birkaç saatini alan bakımlar yapıyorlar. Bunlara zaman zaman estetik operasyonlar dahil olsa da çoğunlukla ürün pazarlaması içeren bakımlar yer alıyor. Fibermaxxing ise maksimum lif tüketimini içeriyor. Kullanıcılar yemeklerini evde hazırlıyor, paketliyor ve dışarıda bir şey tüketmemeye çalışıyor. Ürünler ise lifli gıdalardan oluşuyor. Bu da aşırı sağlıklı beslenme takıntısını tetikliyor.”