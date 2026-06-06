Uzmanlardan LGS’de son dönemeç tavsiyeleri… ‘Akademik’ değil psikolojik hafta

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YAKLAŞIK 1 milyon adayın katılmasının beklendiği 13 Haziran’da yapılacak Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınav için artık son günlere gelindi. Sınavının birinci oturumu saat 09.30’da başlayacak. Sözel alan sorularının yer aldığı ilk oturumun ardından ikinci oturum saat 11.30’da gerçekleştirilecek. Sınavda 8’inci sınıf öğretim programlarında yer alan kazanımlar esas alınacak. Sorular; öğrencilerin okuduğunu anlama, yorumlama, sonuç çıkarma, problem çözme, analiz yapma, eleştirel düşünme ve bilimsel süreç becerilerini ölçecek nitelikte hazırlanacak. Birinci oturumda Türkçe, T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük, din kültürü ve ahlak bilgisi ile yabancı dilden toplam 50 soru sorulacak ve 75 dakika süre verilecek. 80 dakikalık ikinci oturumda ise matematik ve fen bilimleri derslerinden toplam 40 soru sorulacak. Bu yıl ilk kez iki oturum arasında öğrencilere kuru meyveli yulaf bar, kuru üzüm, ceviz ve su içeren beslenme paketi dağıtılacak. Sınav sonuçları 10 Temmuz’da MEB’in resmi internet adresinden ilan edilecek.

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SINAVI SÜREKLİ GÜNDEME GETİRMEYİN

LGS’ye bir hafta kala yapılması gerekenlerle ilgili Anadolu Üniversitesi Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Abdulkadir Erdoğan, sınava hazırlık sürecinin büyük ölçüde tamamlandığını belirterek “Artık yeni bilgiler yükleme değil; çocuğun emeğini, özgüvenini ve duygusal dengesini koruma zamanı” dedi. Erdoğan, sınav yaklaştıkça evdeki konuşmaların, uyku düzeninin, yemek saatlerinin ve aile içi iletişimin öğrenciler üzerinde doğrudan etkili olduğunu belirterek velilerin sınavı sürekli gündeme getirmemesi gerektiğini söyledi. “Çocuk konuşmak isterse dinlemek, kaygısını paylaşırsa yanında olmak gerekir. Ancak sürekli sınav hakkında konuşmak destekten çok baskı hissi oluşturabilir” diyen Erdoğan, son günlerde sadece geçmiş deneme sonuçlarının ve eksiklerin üzerinden geçilmesi gerektiğini vurguladı.

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GEÇMİŞİN YÜKÜNÜ BUGÜNE TAŞIMAYIN

Velilerin sınava birkaç gün kala “Şu denemede böyle yapmıştın”, “Biraz daha çalışsaydın” gibi cümlelerden kaçınması gerektiğini belirten Erdoğan, bu tür söylemlerin öğrencinin zihnini toparlamak yerine kaygısını artırabileceğini ifade etti. Son hafta yeni soru çözüm teknikleri ya da farklı sınav stratejileri öğretmeye çalışmanın da kafa karışıklığı yaratabileceğini belirten Erdoğan, anne babaların bu süreçte sınav koçu gibi davranmak yerine çocuklarının mevcut düzenlerini korumalarına yardımcı olmalarının daha yararlı olacağını söyledi.

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SINAV SABAHI BUNLARI SÖYLEMEYİN

Yanlış yapma.

Dikkatli ol.

Soruları iyi oku.

Sakın heyecanlanma.

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BUNLARI SÖYLEYİN

Emek verdin.

Elinden geleni yap.

Sana güveniyoruz.

Çıkınca seni burada bekliyor olacağız.

Sonuç ne olursa olsun yanındayız.

ÖLÇÜLÜ KAYGI PERFORMANSI ARTIRIR

Ege Üniversitesi Eğitim Fakültesi PDR Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Elif Ulu ise sınav haftasında en çok konuşulması gereken konunun kaygı olduğunu söyledi. Sınav yaklaştıkça kaygının artmasının doğal olduğunu belirten Ulu, şöyle konuştu: “Ölçülü kaygı performansı artırır. Ancak kaygı evin başköşesine oturup herkesi yönetmeye başlarsa performansı düşürür. Velilerin sıkça kullandığı “Heyecan yapma” cümlesi çoğu zaman işe yaramaz aslında. Bunun yerine ‘Heyecanlanman normal. Önemsediğimiz şeyler bizi heyecanlandırır. Biz burada yanındayız’ yaklaşımı çocuklara güven verir.

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SON HAFTA MUCİZE MÖNÜ ARAMAYIN

Diğer yandan sınav öncesinde alışılmadık yiyeceklerin denenmemesi gerek. Son hafta çocuğa mucize mönüler hazırlamak gerekmez. En doğru beslenme; çocuğun alıştığı, sindirimi kolay ve dengeli öğünlerdir. Sınav sabahında kahvaltının içeriğinden çok sofradaki atmosfer önemli. Çocuk heyecandan sınav gecesi iyi uyuyamamış olabilir. Ancak aylardır süren hazırlık bir gecede silinmez. Çocukların bunu bilmesi ve felaket senaryoları üretmemesi gerekir.

AKRABA VE ARKADAŞLARA DİKKAT

Sınav haftasında akraba ve çevreden gelen sorular da öğrenciler üzerinde baskı oluşturabilir. ‘Kaç net yapıyorsun?’, ‘Fen nasıl gidiyor?’, ‘Komşunun çocuğu günde sekiz saat çalışıyormuş’ gibi ifadeler destek değil baskı oluşturur. Sınav haftasında öğrencilere sadece destek mesajları verilmesi daha sağlıklı olacaktır. Arkadaşlar arasında yapılan net karşılaştırmaları ve sınava ilişkin söylentiler de kaygıyı artırabilir. Adayların son günlerde kendilerini gereksiz bilgi ve yorum trafiğinden uzak tutması faydalı olacaktır.”

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SINAV HAZIRLIKLARI İÇİN CUMA GÜNÜ TATİL

14 Haziran’da Türkiye saatiyle 07.00’de oynanacak Türkiye-Avustralya karşılaşması nedeniyle aynı gün yapılması planlanan Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınavının tarihi 13 Haziran’a alınmıştı. Merkezi sınav, yurtiçinde 81 il ve 920 ilçede 4 bin 244 binada 1 milyon 22 bin 104 öğrenci; yurtdışında ise 8 ülke ve 11 sınav merkezinde 554 öğrenci olmak üzere toplam 1 milyon 22 bin 658 adayın katılımıyla gerçekleştirilecek. LGS kapsamındaki merkezi sınavın sağlıklı şekilde yürütülmesi ve sınav öncesinde bina ve çevresinin temizlik, hijyen ve fiziki şartlar bakımından sınava hazır hale getirilmesi, sınav salonlarının numaralandırılması ve gerekli yönlendirme levhalarının yerleştirilmesi gibi okul hazırlıklarının tamamlanabilmesi adına 12 Haziran Cuma günü okullar tatil olacak.

LGS TAKVİMİ

LGS: 13 Haziran

Sınav sonuçlarının açıklanması: 10 Temmuz

Tercih işlemleri:

13-24 Temmuz

Yerleştirme sonuçları ve boş kontenjanların açıklanması: 5 Ağustos

Yerleştirmeye esas 1. ve 2’nci nakil tercih başvuruları ve sonuçları: 5-14 Ağustos