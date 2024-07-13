Uzmanlardan LGS tercihi tüyoları: Okulu görmeden karar vermeyin

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Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından ortaokul 8’inci sınıfta eğitim gören 1 milyon 38 bin 192 öğrenciye yönelik yapılan Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınav 2 Haziran’da iki oturum olarak gerçekleştirilmişti.

Demirören Medya ve Teknoloji Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Atila Ertoğan ve lisenin öğretmenleri 17 Temmuz’da sona erecek tercih dönemine sayılı günler kala öğrenci ve velilere tercih sürecinde dikkat edilmesi gerekenlerle ilgili tavsiyeler verdi. Ertoğan, şunları söyledi: “Tercih dönemi öğrenci ve veliler için çok heyecanlı ama aynı zamanda yıpratıcı bir süreç. Çünkü lise, öğrencinin geleceğiyle ilgili planlarının başladığı yerdir. O yüzden doğru lise tercihi ve seçimi çok önemli. Bu nedenle veliler okulları mutlaka görüp eğitim programıyla ilgili bilgi almalı. Biz de bu süreçte okulumuza gelen veli ve öğrencilerimize gelecek hedeflerimiz, dil eğitimimiz, sosyal ve kültürel imkânlarımız, yurt dışı olanaklarımız hakkında bilgi veriyoruz. Bu süreçte çocuğun gelişimi, potansiyelini tam anlamıyla kullanabilmesi çok önemli. Biz de bu noktada öğrencilerimize büyük bir değer veriyoruz, onlar bizim için çok kıymetli.

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İRLANDA VE ABD’Lİ ÖĞRETMENLER...

Hazırlık eğitimimiz Amerikalı ve İrlandalı hocalarımız tarafından veriliyor. Öğrenciler ana dili gibi İngilizce konuşuyor. Çocukların dünya vatandaşı olma noktasından yola çıktık ve AP (advanced placement) programını da okulumuzda uygulamaya karar verdik. Bunun yanı sıra öğrencilerimizin yurt dışı stajları olacak. İngilizce konuşma fırsatı yakalayacakları bir süreç olacak. Matematik olimpiyatları, bilim olimpiyatları, Teknofest katıldığımız bazı etkinlikler. Akademik kadromuzla öğrencilerimizi geleceğe en iyi şekilde hazırlamak için elimizden geleni yapıyoruz.”

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ANADİLİ İNGİLİZCE OLAN ÖĞRETMENLER VAR

- Lisenin yabancı dil eğitimi hakkında bilgi veren İngilizce Öğretmeni Chole Current de “Okulumuzda öğrenciler İngilizceyi oyunlar ve farklı aktivitelerle pratik yaparak ve İngilizceyi aktif olarak kullanarak öğreniyorlar. Böylece öğrenciler kendilerini daha rahat ifade edebiliyor. İlk yıl hazırlık sınıfında eğitim alıyorlar. Bence Demirören Medya ve Teknoloji Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’ni tercih etmek çok doğru bir seçim. Çünkü öğrencilerin ana dili İngilizce olan öğretmenlerden eğitim alabilecekleri çok seçenekleri yok. Bizim okulumuzda ise ana dili İngilizce olan 3 öğretmenimiz var” dedi.

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18 KİŞİLİK SINIFLAR

Bu yıl Demirören Medya ve Teknoloji MTAL’i tercih edecek öğrenciler için okul ve imkânlarına ilişkin bilgiler paylaşıldı. Özel müfredatı ile öğrencileri geleceğin dünyasına yapay zekâ, robotik kodlama ve yazılım dersleriyle hazırlayan okulda 18 kişilik sınıflarda ders veriliyor. Ana dili İngilizce olan 3 yabancı öğretmenle 1 yıl hazırlık sınıfı bulunan ve 5 yıl eğitim verilen ücretsiz devlet lisesi, LGS’de yüzde 1’lik dilime giren öğrencilere 12 ay boyunca burs veriyor.

ZORLU BİR SÜREÇ

Tercih döneminde velilerin ve öğrencilerin yabancı dil programı olan okulları tercih etmesi gerektiğini söyleyen psikolojik danışman Metin Borahan, “Öğrenciler çok zorlu bir LGS sürecinin ardından en az onun kadar zorlu bir sürece girdiler. Bu süreçte öğrenciler ve aileleri okulları geziyor. Dikkat etmeleri gereken bazı noktalar var. Çünkü öğrencileri bilmediğimiz bir geleceğe hazırlıyoruz. Onları geleceğe iyi hazırlayacak programları tercih etmeleri gerekiyor. Mutlaka yabancı dil eğitimi olan bir okul tercih etmeleri gerekiyor. En az 2 dil öğrenebilecekleri programa gitmeleri gerekiyor. İleri derecede matematik, fizik çalışabilecekleri, siber güvenlik ve kodlama öğrenebilecekleri okullara gitmeleri gerekiyor. Bunlar bizim okulumuzda olan özellikler. Tercih döneminde bunlara özellikle dikkat edilmeli. Ayrıca öğrenciler yüzdelik dilimlerinin üzerinde ve altındaki okulları tercih etmeli” ifadelerini kullandı.