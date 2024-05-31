Uzmanlardan LGS için son tüyolar

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AKDENİZ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Memduh Sami Taner ve Ankara Üniversitesi Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Metin Pişkin, hem ebeveynlere hem de adaylara yönelik uyarılarını 5 maddede sıraladı:

SON GÜN

1- AİLECEK AÇIK HAVA AKTİVİTELERİ YAPIN: Özellikle spor ve bedensel faaliyetler kaygıyı azaltmanın önemli anahtarları. Son günlerde ailecek yapılacak yürüyüş ve sportif faaliyetler çocuğun hormonal yapısını düzene sokar ve stresi azaltır.

2- HER TÜRLÜ İLAÇTAN UZAK DURUN: Endişeyi azaltmak ya da dikkati artırmak için çocuklarına sağdan soldan duydukları ilaçları kullandıran aileler var. Kontrolsüzce alınan ilacın çok boyutlu olumsuz etkileri olabilir.

3- KAYGINIZI ÇOCUKLARINIZA YANSITMAYIN: Ebeveynlerin bu günlerde kendilerini kontrol etmeleri lazım. Yüz ifadelerine, mimiklerine bile dikkat etmeleri gerekir. ‘Sonuç ne gelirse biz kabul ederiz’ şeklinde konuşmak iyi olur. ‘Kötü geçerse yandık, teyzenin çocuğundan geri kalırsan mahvolduk’ gibi cümlelerin çocuk üzerindeki olumsuz etkileri bilinirken, bunu ima eden beden dili, duruş, bakış bile çocukta kaygı yaratmaya yeterli olur. Çocuğu bildiğinden uzak tutan da ‘kaygı’ denen kelepçedir. Kaygı, becerileri siler süpürür.

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SINAV SABAHI

4- İLK DAKİKALARDA SAĞLAM DURUN: Her işin ilk adımları, ilk teması zordur. Adaylar sınavda ilk 5-10 dakikayı iyi yönetir, sağlam dururlarsa avantaj elde ederler. Kahvaltı çok önemli. Sınav sabahı en kötü ihtimalle kayısı, incir, ceviz yemek gerekli. Beyin sınavda çalışacak, müthiş şeker tüketecek. Şeker belli bir seviyenin altına düşünce hafızadan bilgi gelmez. Midesine iyi bakan, ilk 10 dakikayı yöneten çocuk hakkı neyse onu alır.

5- KONSANTRASYON BOZULMASIN: Çocuklar iki oturum arasındaki 45 dakikalık molada ebeveynlerini görme şansını yakalayabiliyor. Burada en önemli unsur o sırada anne babaların çocuğa stres yüklememesi. Unutmayın çocuğun önünde bir sınav daha var. Çocuklar da bu molada kendi aralarında sınavın birinci oturumu hakkında konuşmaktan kaçınmalı. Çünkü bu arada yaptığı bir yanlışla yüzleşen çocuğun ikinci oturum öncesi motivasyonu düşebilir.

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KRONİKLEŞEN KAYGI PEŞİNİZİ BIRAKMAZ

- Nida Yalçın (İstanbul Atatürk Fen Lisesi Rehber Öğretmeni): Zorlu bir LGS maratonunun ardından başarı elde etmiş öğrencilerle tanışma toplantıları gerçekleştirip yakından ilgileniyoruz. Sınav kaygısı çok karşılaştığımız bir durum.. Bunun altında yatan sebep ise ailelerin beklentileri ve çocukların kendi dünyalarında tamamlayamadıkları hayalleri oluyor. Son dakikalarda ‘sen elinden geleni yap’ denilse de çoğunlukla o şekilde davranılmıyor. Bu kaygı kalıcı hale dönüşebiliyor çocuğun bundan kurtulması zaman alıyor.

SONUÇLAR 28 HAZİRAN’DA

- MİLLİ Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında 2 Haziran’da yapılacak merkezi sınava 1 milyon 38 bin 192 aday başvurdu. LGS için 973 yurtiçi sınav merkezinde, 3 bin 891 okuldaki 62 bin 663 salon kullanılacak. İki oturum halinde uygulanacak sınavda çoktan seçmeli 90 soru sorulacak ve oturumlar aynı gün tamamlanacak. Sınav sonuçları 28 Haziran’da açıklanacak ve aynı gün Ortaöğretime Geçiş Tercih ve Yerleştirme Kılavuzu yayımlanacak.