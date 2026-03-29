Uzmanlardan kolon kanseri uyarısı: Gençler de risk altında

Haberin Devamı

TÜRK Gastroenteroloji Derneği (TGD) tarafından Kolon (Kolorektal) Kanseri Farkındalık Ayı kapsamında bir basın toplantısı düzenlendi. Toplantıda konuşan uzmanlar yeni yapılan bir çalışma sonucunu da açıkladı. Bu çalışma sonucuna göre, 20 ila 29 yaş kolorektal kanserlerin görülme sıklığının en hızlı arttığı yaş grubu oldu. Öyle ki 2004 ila 2016 yılları arasında her yıl ortalama yüzde 7.9 artış görüldü. İşte uzmanların özellikle gençlere önemli uyarıları:

Gözden Kaçmasın Birbirimizi ne kadar duyuyoruz Haberi görüntüle

ERKEN EVREDE BAŞARI ŞANSI % 90

Türk Gastroenteroloji Derneği Başkanı Prof. Dr. Ayhan Hilmi Çekin:

Kanser geliştikten sonra erken evrelerde 5 yıllık sağ kalım oranları yüzde 90’larda iken ileri evrelerde bu oran yüzde 12’lere düşmektedir. Bu nedenlerle asemptomatik bireylerde erken kanser taraması yapılması önemlidir. Türkiye’deki hastaların yaklaşık üçte ikisine üçüncü ve dördüncü evrelerde tanı koyuluyor. Günümüzde kolorektal kanser tarama programlarının meme ve serviks kanseri taramaları kadar maliyet etkin olduğu bilinmektedir. Buna rağmen ülkemizde toplumsal bilinç halen yeterli düzeyde değildir.

Haberin Devamı

45 YAŞINDA TARAMA BAŞLATILMALI

Türk Gastroenteroloji Derneği Kolorektal Kanser ve Polip Çalışma Grubu Başkanı Prof. Dr. Levent Erdem:

Gençlerde adeta yeni bir dalga görüyoruz. Yapılan çalışmalarda en büyük artışın 20–39 yaş grubunda olduğunu gördük. Bu artışın nedenleri ise gençlerde artan obezite, fiziksel aktivite eksikliği, alkol, işlenmiş et tüketimi, sigara ve Batı tipi beslenme alışkanlıklarıdır. Türk Gastroentereoloji Derneği bünyesinde yaptığımız çalışmalarda tarama yaşının 45’e çekilmesi gerektiğini 2017 yılında bildirdik...

RAKAMLARLA KOLON KANSERİ

Türkiye’de her yıl yaklaşık 22 bin (21 bin 191) yeni vaka görülüyor.

Vaka sayısı olarak akciğer ve meme kanserinin ardından üçüncü en sık görülen kanser.

Haberin Devamı

Dünya genelinde her yıl 140 bin kişi kolorektal kansere yakalanıyor elli bin insan ise hayatını kaybediyor.

Ürdün ve ABD’de yapılan çalışmalar son yıllarda kolorektal kanserlerin 45 yaş altına kadar düştüğünü ve genç olgularda ölüm oranlarının 55 yaş ve üstü olgulara göre daha yüksek olduğunu ortaya koyuyor.

Amerikan Kanser Derneği taramanın 45 yaşın altında başlamasını öneriyor.



