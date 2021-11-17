Uzmanlardan dikkat çeken açıklamalar! "Marmara depremiyle ilgisi yok, asıl tehlike..."

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Düzce'de, Richter ölçeğine göre, saat 15.40'ta 5.0 büyüklüğünde meydana gelen deprem İstanbul, Sakarya, Kocaeli, Bolu ve Bursa'da da hissedildi. Yıldız Teknik Üniversitesi Doğa Bilimleri Araştırma Merkezi Başkanı ve İnşaat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Şükrü Ersoy depremi değerlendirdi.

"HİSSEDİLMEYLE ETKİLENME BİRBİRİNDEN FARKLI ŞEYLER. BUNU KARIŞTIRMAMAK GEREK"

Prof. Dr. Şükrü Ersoy, "Bu depremi İstanbul'da hissedince vatandaşlar, Marmara'da bir deprem olduğunu düşündü ama bu doğru değil. 5 büyüklüğündeki depremin yeri Düzce. Düzce'deki deprem oradaki pek çok fay üzerinden bir tanesi. Biliyorsunuz 1999'da da, 12 Kasımda da 7.0'ın üzerinde deprem olmuş, yıkımlar yaşanmış, can kayıpları olmuştu. Bu deprem de Kocaeli depreminin devamıydı. Bu 5.0 büyüklüğündeki deprem, Bolu ile İstanbul arasında hissediliyor. Tabi hissedilmeyle etkilenme birbirinden farklı şeyler. Bunu karıştırmamak gerek. Bunu şunun için söylüyorum. İstanbul'daki vatandaşlar çok panikliyorlar. 5 büyüklüğündeki depremi hissettikleri için etkileneceklerini düşünüp, bir yerlerden atlayanlar sokaklara kaçanlar oluyor, çok tehlikeli işler" dedi.

"VALİLİK VE AFAD'IN YAPACAĞI AÇIKLAMALARI VATANDAŞLARIN DİKKATE ALMASI GEREKİYOR. "

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5 büyüklüğündeki depremden sonra depremin olduğu yerde vatandaşların bir süre sonra korkularını atmak için, tedbiren sokağa çıkabileceklerini söyleyen Ersoy, "Ama bunu şunun için söylemiyorum. 'Arkadan daha büyük bir deprem geliyor. O yüzden sokaklara çıkın.' değil. Ben bilgiliyim ama yetkili değilim. Yetkililer, yani valilik ve AFAD'ın yapacağı açıklamaları vatandaşların dikkate alması gerekiyor. Bu arada saçma sapan haberler yayılabilir. '5'den sonra 7 büyüklüğünde deprem geliyor.' falan gibi. Vatandaşların bunlara inanmaması gerekiyor" diye konuştu.

"BU DEPREM MARMARA DEPREMİNİ TETİKLEMEZ"

Konuşmasına devam eden Prof. Dr. Şükrü Ersoy, "Ben sadece burada o bölgenin teknik, jeolojik durumunu açıklamaya çalışıyorum. Bu deprem Marmara depremini tetiklemez. Çünkü arada Kocaeli depreminin olduğu koca bir fayzonu var. Zaten Kocaeli depremi Marmara'ya bir gerilim yüklemişti. Düzce depreminin yüklemesi mümkün değil. 1999 depremi de en son Bolu Dağı'nda bitmişti. Dolayısıyla Doğu'ya doğru bir gerilimin olduğunu söylemek yanlış olmaz. Yani Bolu'dan sonraki Kuzey Anadolu Fayı üzerinde bazı büyük depremlerin yaşanması olasıdır gelecek zaman içinde. Ama bu 5 büyüklüğündeki depremin, büyük bir depremi hemen tetikleyebileceği gibi bir mesaj çıkmaması gerekiyor. Hele İstanbul için bunu panikletebilecek bir haber gibi düşünmemek gerekiyor" dedi.

"TÜRKİYE'NİN YÜZDE YÜZÜNÜN DEPREM BÖLGESİ OLARAK KABUL EDİLMESİ GEREKİR"



Prof. Dr. Şükrü Ersoy, "Son günlerde yaşanan depremler bize şunu gösterdi. Konya'da Malatya'da sağda solda her yerde oluyor. Biz bir deprem ülkesiyiz. Yüzde 92'si deprem bölgesi diye geçer, bu yanlış. Türkiye'de depremden etkilenmeyecek hiçbir bölge yok. Dolayısıyla Türkiye'nin yüzde yüzünün deprem bölgesi olarak kabul edilmesi gerekir. Hayatımızı sokaklarda geçiremeyiz. Yapacağımız iş, güvenli binalar yapmak. Depremde en güvenli yerler olan evlerimiz içinde depremi hissetmek. Çünkü yıkılmayacaksa hissetmeniz, etkileneceğinizi göstermez. Sağlam binalar kurtarıcıdır. Sokaklarda ne kadar kalabilirsiniz, günlerce aylarca kalamazsınız." diye konuştu.

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"BİNALARI İYİLEŞTİRMEK, ÇOK KÖTÜ OLANLARI YIKIP YENİDEN YAPMAMIZ GEREKİYOR. BİZİM TEK KURTULUŞUMUZ O"



Kentsel dönüşümün bizim için çok önemli olduğunu belirten Ersoy, "Türkiye'de 18 milyon bina var. Bunun 4 milyonu İstanbul'da. Marmara'nın genelinde 6 milyon bina var. Bunların önemli kesimlerinde hasarlar olabilir. Bu nedenle kentsel dönüşümde binaları iyileştirmek, çok kötü olanları yıkıp yeniden yapmamız gerekiyor. Bizim tek kurtuluşumuz o. Çünkü deprem ülkesiyiz. Çürük yapılarımız depremden etkilenecektir. Sağlam binalarda depremi atlatmamız için mutlaka sağlam binalar inşa etmemiz gerekiyor" dedi.

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"BUGÜNKÜ DEPREM HERKESİ KORKUTTU"

Deprem bilimci Prof. Dr. Şener Üşümezsoy yaptığı değerlendirmede, "12 Kasım Düzce depreminden sonra bugün Düzce’de hissedilen bir deprem herkesi korkuttu. O faya baktığımız zaman Düzce’deki doğuya devam eden fay üzerinde. 1999 Körfez depremi ile Düzce depremini birbirine bağlayan Karadere fayı kırılarak Eftali Gölü’nden Düzce fayına stres yüklemişti, ardından hemen Düzce Depremi olmuştu. Bu son olan deprem, 1999’da kırılan Karadere fayı ile Düzce’deki boşlukta olan bir deprem. Bugünkü 5’lik deprem, bu anlamda Düzce’de bir depremi tetiklemesi mümkün değil. Düzce Depremi 12 Kasım’da çok yoğun şekilde enerjisini atarak oluşmuştu. O yüzden o fay şu an stres yüklü değil" diye konuştu.

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"İSTANBUL’DA RİSK OLUŞTURACAK BİR FAY DEĞİL"

Üşümezsoy "Bugunkü deprem Herkesin aklına ’İstanbul’da deprem yapar mı?’ sorusunu getirdi. Marmara Deniz’inde kırılmayan yegane fay Silivri’nin doğusundan başlayıp, Kumburgaz Çukuru’na giden faydır. Bugünkü depremse 20 kilometre derinlikte olmuş bir deprem. Düzce’de herhangi bir risk görmüyorum. İstanbul’da da risk oluşturacak bir fay değil" şeklinde konuştu.

OLASI MARMARA DEPREMİYLE İLGİSİ YOK



Jeofizik uzmanı Dr. Oğuz Gündoğdu, Düzce'de bugün meydana gelen depremin olası İstanbul depremini tetiklemesinin söz konusu olmadığını, bölgede asıl tehlikenin Bolu'da kırılmamış bir fayda olduğunu söyledi.

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Dr. Gündoğdu şu değerlendirmede bulundu:

Bugünkü deprem doğrultu atımlı değil, normal faylanma sonucu oluşmuş. Bu aşamada Kuzey Anadolu Fayı ile bağlantılı olduğunu söylemek mümkün değil. Başka bir fayın enerji açığa çıkması olarak değerlendirebilir. Deprem İstanbul'da Avcılar, Beylikdüzü ve birçok ilçede hissedilmiş. Bu normaldir. Ancak, Marmara Depremi ile alakası yok. Düzce zaten çok uzak.. Oluşum mekanizmasını birçok merkez normal faylanma verdi. Bu pek beklenen bir şey değil. Düzce'deki 1999da meydana gelen 7.2nin artçısı olsa normal faylanma yerine doğrultu atımlı olmalıydı. Değerlendirmemize göre bölgedeki ikinci faylarda oluşan bir deprem. O deprem sırasında Bolu'daydık ve bunu çok iyi hissetmiş bir kişiyim. O deprem ile ilgisi yok. Çilimli köydü. Düzce ve Boluya oldukça uzak bir fay. Ancak, Bolu sırasını bekliyor. Bolu'da bundan önce 4.2 büyüklüğünde deprem olmuştu. Ankara'daydım elimdeki bilgileri gidip vermiştim. Tekrar aradılar binalar olduğu gibi duruyormuş.