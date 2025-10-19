Uzmanlardan devletlere çağrı: Yapay zekâyı sınırlandırın

Haberin Devamı

“Global Call for AI Red Lines” (Yapay Zekâ İçin Küresel Kırmızı Çizgiler Çağrısı) başlığıyla sunulan bildiride, yapay zekâ teknolojisinin insanlık için oluşturabileceği tehlikelere karşı, neyin hiçbir koşulda izin verilmeyeceğinin açıkça tanımlanması gerektiği vurgulandı.

KIRMIZI ÇİZGİLER OLMALI

Bildiride ‘kırmızı çizgiler’ olarak çocukları manipüle etmek için kullanılan yapay zekâ sistemleri, insan denetimi olmadan hedef seçebilen yapay zekâ destekli silahlar, insan kontrolünün dışında bağımsız evrimleşen yapay zekâ sistemleri, insanları hâkimiyeti altına almaya yönelen yapay zekâ sistemleri ve siber saldırı kapasitesine sahip otonom sistemler işaret edildi. Bildiriyi imzalayanlar arasında ayrıca yapay zekâ alanının öncülerinden Geoffrey Hinton, yazar Yuval Noah Harari ve eski Yunan Maliye Bakanı Yanis Varoufakis de yer aldı.

Haberin Devamı

Gözden Kaçmasın Parada imzası olana bile dokunuluyor Haberi görüntüle

DARON HOCA DA ÇAĞRI YAPTI

Çağrıyı yapan uzmanların arasında Nobel Ekonomi Ödüllü Daron Acemoğlu da var.