Uzmanlardan denetim çağrısı: Ucuz kasklar korumuyor

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Trafik Kazalarını Önleme Derneği Başkan Yardımcısı, Makina Yüksek Mühendisi Alpay Lök, “Trafik ölümlerinin dörtte biri motosiklette oluyor. Kask kullanmamanın cezası var ama kalitesine bakan yok. Ucuz, standart dışı kasklar ölüme davetiye çıkarıyor. 500 liralık kask ancak polisten, cezadan korur; darbeden değil. Acilen kasklarda ürün güvenliği denetimi yapılmalı, ucuz kask satışı yasaklanmalı” dedi.

ÖLÜMLÜ KAZALAR ARTTI

Türkiye’nin 2020’den itibaren 2030’a kadar ölümlü trafik kazalarında ölüm sayısını yüzde 50 azaltma hedefi koyduğunu anımsatan Lök, buna rağmen 2020’de 4 bin 866 olan trafik kazasında ölüm sayısının artarak sırasıyla 5 bin 362, 5 bin 229, 6 bin 548 ve 2024’te 6 bin 352 olduğuna dikkat çekti ve şu bilgileri verdi: “Son 5 yılda, 2020’den 2024’e motosiklet sayısı yüzde 80 artışla 3.5 milyondan 6.3 milyona, motosiklet kaza sayısı ise yüzde 177 artışla 44 bin 632’den 123 bin 712’ye yükseldi. Aynı yıllarda can kaybı ise yüzde 73 artışla 913’ten bin 584’e çıktı.

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BU ONAYA DİKKAT

Motosiklet kasklarının onaylı olduğu (ECER 22.05 veya ECER 22.06) denetlenmeli, acilen ithal ve yerli kasklarda STB ürün güvenliği denetimi yapmalı. Sürücüler unutmasın ki ECER 22 varsa kask var, değilse yok! Ayrıca ağır taşıtların hız sınırlayıcıları devreye alınmalı, takograf sabunlaması önlenmeli. Radar ölçümlerinde yüzde 10 tolerans kaldırılmalı. Otoyollarda EDS ile şerit ve hız denetimi yapılmalı. Araç muayenesi, yol kenarı denetimleri AB seviyesinde olmalı, kusurlar tablosu yeniden yayınlanmalı. Ticari araçlar Makina Mühendisleri Odası ile Filo Mühendislerince denetlenmeli. Kent içi 30 km/h hız sınırı yaygınlaşmalı. Yaya geçitlerinde yaya hakları korunmalı. Gerçek kış lastiği (3PMSF) zorunluluğu getirilmeli.”