Uzmanlardan ailelere uyarı! Hastaneyi iyi araştırın

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Türk Neonatoloji Derneği Başkanı Prof. Dr. Esin Koç, Sağlık Bakanlığı’nın yenidoğanlarla ilgili projelere ağırlık verdiğini belirterek, bakanlığın seviye 3 merkezlerin kalitesinin artırılması, alanında uzman hekim ve hemşirelerin sayısının artırılması için çalışma başlattığını açıkladı. Koç Hürriyet’e şunlara söyledi:

“Olay henüz çok yeni. Bebekler savunmasız oldukları için bu durum kamu vicdanında derin yara açtı. Bebekleri yoğun bakımda yatan ailelerin paniğe kapılması da ayrı bir sorun. İnsanların sağduyulu davranması şart. Bu kan dondurucu olay, bir çete olayıdır, münferittir. Her alanda olduğu gibi sağlık içinde de bu tür insanlara maalesef rastlıyoruz. Tabii konu sağlık, hele de yenidoğanlar olunca durum asla kabul edilemez bir hal alıyor. Bu olayda sadece iki doktorun adı geçiyor. Yenidoğan alanında kamu ve özelde inanılmaz güzel merkezler bulunuyor. Ama tabii merdiven altı diyebileceğimiz yerlerde, mantar gibi türemiş merkezler önemli bir sorun. Bunların çaresine de en kısa sürede bakılacaktır.

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‘MUTLAKA ARAŞTIRIN’

Bu nedenle özellikle bebek bekleyen ailelere birkaç önerim olacak. Aileler bir otele, restorana giderken nasıl araştırma yapıyorlarsa, doğumun olacağı hastaneyi de araştırmalılar. Riskli bir bebek doğabilir, aniden erken doğum olabilir. Gidilen hastanenin ‘yenidoğan yoğun bakım ünitesi var mı’ diye araştırılmalı. Hatta gebeliğin başından itibaren bakılmalı. Hastanenin otelcilik hizmetlerinden ziyade bunlara bakarlarsa çok daha faydalı olur. Bebeklerinin başka bir hastaneye sevki söz konusu olduğunda doktorlarından gerekli açıklamayı mutlaka duysunlar. Sorular sorup, cevaplarını mutlaka alsınlar. Hatta varsa sevk için tercih ettikleri hastaneyi iletsinler. Böylece tercih edilen olmak için, tüm hastaneler kendilerine de çeki düzen verecektir.



‘ORTAK PROJELER VAR’

Sağlık Bakanlığı seviye 3 merkezlerin kalitesinin artırılması, alanında uzman hekim ve hemşirelerin sayısının artırılması için çalışma başlattı. Ortak projelerimiz de olacak. Ülkede 50 yenidoğan transportu (durumu kritik bebeklerin donanımlı merkezlere taşınması) var. Yeni bir planlama için yenidoğan transportunun yoğun olduğu illerin haritası çıkarılacak.”

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‘ÇETELER ADIMIZI KİRLETİYOR’

Prof. Dr. Esin Koç, zaten çocuk hekimi ve yenidoğan doktoru olmak isteyen kişi sayısının az olduğunu belirterek, “Olmak isteyen kişileri de sıkıntıya sokmamak gerek. ‘Yenidoğan skandalı’, ‘Yenidoğan Çetesi’ gibi ifadeler biz yenidoğancıları çok rahatsız ediyor. Çünkü içinde doktor dışı insanlardan oluşan bir çetenin ‘Yenidoğan Çetesi’ gibi anılması adımızı kirletiyor ve zarar görüyoruz. Bu nedenle davaya müdahil olacağız” dedi.