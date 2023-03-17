Uzmanlara sorduk: Her yağmurda niye ölüyoruz

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UYARILARI DİNLEMİYORUZ

İklim Değişikliği Derneği Başkanı Baran Bozoğlu: AFAD, meteoroloji il geneli için uyarılar yapıyor, ‘Çok yoğun yağış olacak, sele dikkat’ diye. Oysa kent geneli uyarısı insanları harekete geçirmiyor. Bunun yerine sokak bazında, noktasal olarak yapsa, ev ve işyerlerini gerekirse kolluk kuvvetiyle geçici olarak boşalttırsa bu ölümler, maddi hasarlar bu derece olmazdı. 11 kentimizi yeniden kurarken, meteorolojik veriler dikkate alınarak yer seçimi yapılmalı. Su havzalarına, tarım arazilerine zarar vermeyecek, hava kirliliği yaratmayacak, rüzgârın yönüne göre yapılaşma planlanmalı.

BİLİME KULAK VERİLMELİ

İTÜ Atmosfer Bilimleri ve Meteoroloji Mühendisliği Öğretim Üyesi Doç. Dr Orkan Özcan: Şehirler planlanırken bilime kulak verilmeli. Olası tüm yağışlara ilişkin hesaplamalar yapılarak şehirler buna göre planlanmalı; altgeçitler, yollar, konutlar bilimsel veriler ışığında modellense bu seviyede can kaybı yaşanmaz.

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BU ARTIK YENİ NORMALİMİZ

Şehir Plancıları Odası Başkanı Gencay Serter: Türkiye küresel iklim değişikliğinden en çok etkilenecek olan Akdeniz havzasında bulunuyor. Dolayısıyla ani yağışlarla, kuraklıkla bundan sonra daha sık karşılaşacağız, yeni normalimiz bu olacak. Altyapı, taşkın hesaplarımızı da bu yeni normale göre yapmalıyız ki kayıplarımızı azaltabilelim. Su Yönetimi Genel Müdürlüğü’nün 23 havza ve 48 alt havzada taşkın yönetim planları var. DSİ de proje bazında benzer çalışmalar yürütüyor. İlgili kurumlara da bunlar sunuluyor. Ama sorun bunların uygulanmasında, kent planlarına işlenmesinde ortaya çıkıyor. Yetersiz planlar revize edilmeli.

CAN KAYBI 17 OLDU

Şanlıurfa ve Adıyaman’daki sel felaketinde can kaybı 17’ye yükseldi. Kayıp 4 kişi için arama kurtarma çalışmaları sürüyor. İki kentte selin izlerini silmek için çalışmalar devam ederken, Diyarbakır’da da yağış nedeniyle Silvan yolu üzerindeki çadır kent tahliye edildi. Şanlıurfa Valiliği, sel felâketi nedeniyle 2 gündür okulların tatil edildiği kentte bugün de eğitime ara verildiği duyuruldu.

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BAKANLAR BÖLGEDE

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da arama-kurtarma çalışmalarının sürdüğü bölgeye gelip bilgi aldı. Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci ile Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati de taşan Karakoyun Deresi ile sular altında kalan AVM’de incelemelerde bulundu.

AVM’DE BULUNDU

Devam eden aramalar neticesinde dün gece Şanlıurfa’da taşan Karakoyun deresinin aktığı AVM’nin alt katında su basan yemekhane bölümünde temizlik görevlisi Ömer Zaman’ın cansız bedenine ulaşıldı. Böylece Şanlıurfa’da selde hayatını kaybedenlerin sayısı 15’e yükseldi.