Uzmanlar yorumladı: Omikron, salgını 2 ayda bitirir mi?

Haberin Devamı

‘BU İYİ SENARYO KÖTÜSÜ DE VAR’

Bilim Kurulu üyesi ve Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Serap Şimşek Yavuz: Salgın yönetimini kötü senaryoları dikkate alarak, iyimser olmadan yapmamız gerekiyor. Omikron varyantının salgını bitireceği söylemi, şu an için bir hipotez ve doğrulanması gerekiyor. Omikron’un bulaşma hızı çok yüksek ve aşı ya da hastalığı geçirerek edinilmiş bağışıklıktan kaçtığını biliyoruz. Ancak aşılı ve hastalığı geçirmiş kişilerde hastalığın hafif seyrettiğini de biliyoruz. Fakat bizim kötü senaryoları dikkate almamız gerektiği için şu anda ‘Bitirecek’ diyemeyiz.

‘BELİRTİLERİ GRİP GİBİ...’

Türk TORAKS Derneği Solunum Sistemi Enfeksiyonları Çalışma Grubu Başkanı Prof. Dr. Füsun Öner Eyüboğlu: “Omikron’da akciğer tutulumunu daha az görüyoruz. Klinik gözlemlerimiz daha çok soğuk algınlığı ya da gribe benzediği yönünde. Nefes darlığı ve solunum yetmezliği daha az görülüyor. Ancak insanlar grip olduğunu ya da soğuk algınlığı olduğunu düşünerek hastalığını hafife almamalı ve COVID-19 olduğunu varsayarak kendisini izole etmeli. Ben yaklaşık 2 hafta içinde Omikron’da pik yaşayacağımızı ve sonra yavaş yavaş vakaların düşeceğini düşünüyorum.”