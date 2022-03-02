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Uzmanlar yorumladı: Montrö’yü uygulamak Türkiye'nin keyfiyetinde

#Montrö#Türkiye#Karadeniz
Uzmanlar yorumladı: Montrö’yü uygulamak Türkiyenin keyfiyetinde

Hürriyet’e konuşan uzman isimler, 19. maddeye dikkat çekip uygulamanın Türkiye’nin keyfiyetinde olduğunu söyledi.

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Rıza Türmen (Emekli büyükelçi): Ukrayna’nın Türkiye’den Boğazları Rus savaş gemilerine kapatmasını istemesi, 19. maddeden kaynaklanıyor. 19. maddeye göre, savaşan devletin savaş gemilerinin Boğazlar’dan geçmesi yasak. Ancak bunun istisnası var. Sözleşme Karadeniz’e kıyıdaş olan ya da olmayan, savaşan devletlere ait olup da üslerinden ayrılmış bulunan savaş gemilerinin bu üslerine geri dönmesine izin veriyor.

Türkiye’nin resmi açıklamalarında bir savaş durumundan söz etmemesi ve 19. maddedeki gemilerin üslerine dönmelerine izin veren istisnanın uygulanmasına kapıyı açık tutması yerinde olacaktır. Rıza Türmen (Emekli büyükelçi): Ukrayna’nın Türkiye’den Boğazları Rus savaş gemilerine kapatmasını istemesi, 19. maddeden kaynaklanıyor. 19. maddeye göre, savaşan devletin savaş gemilerinin Boğazlar’dan geçmesi yasak. Ancak bunun istisnası var. Sözleşme Karadeniz’e kıyıdaş olan ya da olmayan, savaşan devletlere ait olup da üslerinden ayrılmış bulunan savaş gemilerinin bu üslerine geri dönmesine izin veriyor. Türkiye’nin resmi açıklamalarında bir savaş durumundan söz etmemesi ve 19. maddedeki gemilerin üslerine dönmelerine izin veren istisnanın uygulanmasına kapıyı açık tutması yerinde olacaktır.

TARAF DEĞİLİZ AMA...

Uluç Özülker (Emekli büyükelçi): Montrö, Çanakkale Boğazı’nın başında başlar İstanbul Boğazı’nın bitiminde biter. Dolayısıyla Montrö Marmara Denizi’ni de kapsar.  Türkiye taraf olmasa da bölgede bir savaş durumu var. Dolayısıyla Montrö’nün 19, 20 ve 21. maddelerini uygulamak Türkiye’nin keyfiyetindedir. Elbette bunun istisnaları vardır. Bunlar çok teknik ayrıntılardır.    

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#Montrö#Türkiye#Karadeniz

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