Uzmanlar YKS sorularını Hürriyet’e yorumladı: Türkçe çeldirici matematik kolaydı

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TÜRKÇE

SÜRPRİZ YOKTU

TYT Türkçe sorularının soru kökleri, dil bilgisi ve anlam oranları geçmiş yıllardaki sınavlara benzer nitelikteydi. Soruların 33’ü anlam bilgisi, 7’si dil bilgisi konularını ölçtü. Yeni nesil sorular yoktu. Dili kullanma gücü ve analize bağlı sorular soruldu. Paragraf sorularında öğretici ve bilimsel metinlerden yararlanıldı. Çeldiricileri oldukça kuvvetli anlam ve paragraf soruları sınavın belirleyicileri oldu. Okuyan, sorgulayan öğrencinin çözebileceği bir sınavdı.

MATEMATİK

SEÇİCİ SORULAR AZDI

Matematik testindeki sorular son yılların sorularına göre daha rahat çözülebilir nitelikteydi. Temel bilgilerin sorgulandığı bir sınav oldu. Geometri testi ise orta düzeyde sorulardan oluşan, çalışan öğrencinin yapabileceği bir sınavdı. Geometride yeni nesil sorular günlük hayata entegre edilerek soruldu. Matematik sorularında MEB müfredatına uygun, konu dağılımı geçmiş yıllardaki sınavlarla paraleldi. Seçici soruların az olduğu bir sınavdı.

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TARİH

ORTA DERECEYDİ

Bilgi ağırlıklı tarih soruları adayları zorladı. Sorular tarihi kavramlar, dönem bilgisi, temel bilgilerin yorumlanması ve kronoloji bilgisi üzerineydi. Müfredat dışı herhangi bir soru yoktu. Zorluk derecesi orta düzeyde, genel olarak iyi hazırlanmış bir sınavdı.

FELSEFE

PARAGRAFLAR ZORLADI

Felsefede soruların biri zor, üçü kolay ve biri orta düzeydeydi. Ortak sorular genel olarak metni anlama, yorumlama ve sonuç çıkarmaya yönelikti. Bir soru bilgiyi ölçtü. Paragraflar zordu.

DİN KÜLTÜRÜ

BİLGİ VE YORUM İSTENDİ

Din kültürü ve ahlak bilgisi testinde bir bilgi, 3 yorum ve bir de bilgiye dayalı yorum soruldu. 5 soru diğerlerine göre daha kolay ve orta zorluktaydı. Sınav metinden genel yargı çıkarmak, sonuca ulaşmak, akıl yürütme ve kavram kullanabilme becerisini ölçmeye yönelikti.

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COĞRAFYA

SORULAR NETTİ

Coğrafya soruları, 9 ve 10’uncu sınıfların kazanımlarına uygundu. Sorular net ve anlaşılırdı ancak bazıları zorlayıcıydı. Temel bilgilere hâkim olan, harita ve grafik okuma becerisi gelişmiş olan öğrencilerin çözebileceği bir sınavdı.

FİZİK

AYIRT EDİCİYDİ

Tüm sorular kazanımlarla uyumluydu. Bazı sorular geçmiş yıllarda çıkan sorulara benziyordu ve gündelik yaşam deneyimleri ile yorumlanabilecek nitelikteydi. Soruların metinleri uzun tutulduğundan dikkatli öğrencilerin ayırt edilebileceği bir sınav oldu. Çok soru bankası bitiren değil, kazanımları öğrenen, yeterince soru çözen öğrencilerin başarılı olabileceği tarzda sorulardı.

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KİMYA

ÇOK ZORLAMADI

Sınavda bilgi ağırlıklı, anlaşılır ve orta zorlukta sorular soruldu. 9’uncu sınıf konularından 4, 10’uncu sınıf konularından 3 soru soruldu. İşlem yapılmasını gerektiren 2 soru vardı. Grafik içeren soru yoktu. Kimya soruları dikkatli öğrencilerin yapılabileceği düzeydeydi.

BİYOLOJİ

BEKLENENDEN KOLAYDI

Biyolojide sorulan 6 sorunun tamamı kazanımlara uygundu. Beklenenden daha kolaydı. Soruların temel bilgi ve kavrama düzeyinde olduğu gözlendi. 9 ve 10’uncu sınıfa ait üç ünitenin her birinden birer kazanım, temel bilgi ve kavrama düzeyinde sorgulandı. Soruların ifadesinde akademik bir dil kullanıldı.

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POLİS İMDAT! SINAVA GEÇ KALDIM

Kritik dönemeç öncesi sınav salonlarının önünde yine geçmiş yıllardakine benzer manzaralar yaşandı. Adayların bazıları son saniyede sınav salonuna yetişti. Kimi maraton koşucusu gibi depar attı, kimini de polisler getirdi. Bazı adaylar girecekleri okulu karıştırdı, bazıları ise saniyelerle sınavı kaçırdı. Sınav sırasında Mersin’de yer alan TOBB Teknik Anadolu Lisesi’nde de bilinmeyen bir nedenle elektrik kesildi.

ADAYLAR SALONDA VELİLER DIŞARIDA TERLEDİ

Sınava girenler soruları çözmeye çalışırken veliler de 30 dereceye yaklaşan sıcakta çocuklarını beklerken ter döktü.

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SINAVDAN ÇIKANLAR NE DEDİ: YORUM BEKLEDİK BİLGİ SORDULAR

Milyonlarca adayın geleceğini belirleyecek üniversite sınavının ilk oturumu olan Temel Yeterlilik Testi (TYT) dün yapıldı. 3 milyon 120 bin 878 adayın başvurduğu TYT’de adaylar hayallerindeki üniversiteyi kazanabilmek için ter döktü. Hürriyet Eğitim Servisi muhabirleri TYT’yi İstanbul Üniversitesi, Yeşilköy Anadolu Lisesi ve Kadıköy Anadolu Lisesi’nde izledi. Adayların sınav sonrası yaptıkları ilk yorumlarda genel izlenim TYT’de geçen senelere göre daha çok ‘bilgi’ ölçen soru olduğu yönündeydi:

Sena Bayraktar: Sözelciyim sayısalda zorlandım tabii. Türkçe’de paragraf çoktu ve okuduğunu anlama üzerine yoğunlaşmışlardı.

Güneş Circi: Türkçe’de şıklar tereddüte düşürdü. Tarih ve coğrafya da zordu çünkü bilgi soruları vardı. 80-90 net çıkarmayı bekliyorum.

Eren Kısa: Matematik beni zorladı ama geometri basitti. Geçen senelerin sorularını çok rahat çözmüştüm.

Elif Özsaraç: Soruların geçen birkaç seneye göre kolay olduğunu düşünüyorum. Test test bakarsak Türkçe ve matematik basitti. Tarih ve fizik beni zorladı. Tarihte Harzemşahlar ile ilgili bir soru vardı. AYT gibi bilgiye dayalı bir soruydu, şaşırdım o yüzden.

Melisa Poyraz: Sınavım güzel geçti ama yanımdaki çocuk silgi bile kullanmadı o biraz canımı sıktı. Sayısalcı olmama rağmen fen beni çok zorladı. Sosyal ve feni zorlaştırıp sözeli basit sormuşlar. TYT’den beklenenin aksine çok bilgi sorusu vardı. Tarih testi tamamen bilgiye dayalıydı.

Leyla Yılmaz: Sınav çok zordu, özellikle matematik soruları beklediğimden zordu. Türkçe sorularında paragraflar uzundu. Seçenekler birbirine yakındı.

BU SORULAR ÇOK KONUŞULDU

OPPENHEIMER TERS KÖŞE YAPTI

TYT’nin sona ermesinin ardından adaylar, sosyal medyada sınavda çıkan sorular hakkında konuşmaya başladı. Kullanıcıların, felsefe testinde yer aldığını belirttikleri ve geçtiğimiz yıl vizyona giren Oppenheimer filmiyle ilgili soru da sosyal medyanın en çok konuşulanları arasındaydı. Sosyal medyada yorum yapan adaylar, ‘Alper Gezeravcı’yla ilgili soru bekliyorduk ancak Oppenheimer’ geldi’ dedi.

‘GÜNEŞ GÜLÜ’ GÜNDEM OLDU

Adayların üzerinde en çok tartıştığı soru Türkçe testinde yer alan ve ‘güneş gülü’ isimli bitkinin bulunduğu paragraf sorusu oldu. Mühendislerin güneş gülü kullanarak robot el yapmasıyla ilgili soruya ilişkin sosyal medyada şu yorumlar yapıldı.

- Güneş gülü sorusunu 10 kez okudum.

- Senin o dallarını kesmez miyim güneş gülü?

- Güneş gülü, ne gıcık bir şeydin öyle?

- Güneş gülü sorusunu 100 kere okumaktan başım çatlıyor.