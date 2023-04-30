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Uzmanlar uyarmıştı! İstanbul'daki korkutan köprü dökülmeye başladı

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#Maltepe#İstanbul#Köprü
Oluşturulma Tarihi: Nisan 30, 2023 09:32

Maltepe kavşak köprüsünün betonu dökülünce itfaiye alarma geçti. Betonun döküldüğü köprü ayakları çevresine şerit çekilerek önlem alınırken, inceleme yapılacağı belirtildi. Köprü betonundaki midye kabuklarının ortaya çıkmasıyla gündeme gelmişti.

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Her gün binlerce aracın geçtiği D-100 Karayolu'nun üzerinde bulunan Maltepe kavşak köprüsünün betonlarında dökülme meydana geldi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

Uzmanlar uyarmıştı İstanbuldaki korkutan köprü dökülmeye başladı

Daha önce betonunda bulunan deniz kabuklarıyla gündeme gelen köprünün, sıvalarının dökülmesiyle beraber paslanmış demirleri görünmeye başladı. İtfaiye ekipleri tehlike oluşturan beton parçalarını levye yardımıyla yerinden sökerek, köprü ayaklarının etrafında önlem aldı.

Uzmanlar uyarmıştı İstanbuldaki korkutan köprü dökülmeye başladı

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Dökülme meydana gelen alandan geçen vatandaşlar ekipler tarafından uyarılırken, bazı vatandaşların ise şeridi atlayarak geçtikleri görüldü.

Uzmanlar uyarmıştı İstanbuldaki korkutan köprü dökülmeye başladı

UZMANLAR UYARMIŞTI

İstanbul'da beklenen olası deprem köprü, üst geçit ve viyadüklerin sağlamlığını da gündeme getirdi. Kritik noktada bulunan Maltepe kavşak köprüsü de betonunda ortaya çıkan midye kabukları nedeniyle gündeme gelmişti.

Uzmanlar uyarmıştı İstanbuldaki korkutan köprü dökülmeye başladı

İstanbul Teknik Üniversitesi Yapı Malzemeleri Laboratuvarı Sorumlusu İnşaat Mühendisi Prof. Dr. Hasan Yıldırım, köprünün incelenip iyileştirme ve güçlendirme yapılması gerektiğini belirtmişti. Yıldırım, "Burada beton yüzeyinde yıpranmalar var.

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Uzmanlar uyarmıştı İstanbuldaki korkutan köprü dökülmeye başladı

Yıpranma olan yerlerde açılmalar var, açılma olan yerlerde de demirlerin paslandığını görüyorum. Bu gibi köprülerin ne kadar varsa incelenip elden geçirilmesi, gerekiyorsa onarılması lazım" ifadelerini kullanmıştı. Jeofizik Yüksek Mühendisi Sarper Celasun ise, "Beton kalitesi oldukça düşük. Deniz kumu kabuğu olan yapılar zaten riskli" şeklinde konuşmuştu.

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Uzmanlar uyarmıştı İstanbuldaki korkutan köprü dökülmeye başladı

Uzmanlar uyarmıştı İstanbuldaki korkutan köprü dökülmeye başladı

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#Maltepe#İstanbul#Köprü

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