Uzmanlar uyarıyor... Zatürrede kırmızı alarm

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SON dönemde zatürreye yakalanma ve zatürreden ölüm haberlerinin sıkça duyulmasının ardından, Enfeksiyon Hastalıkları Derneği Başkanı Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, bu hastalığın gözle görülür şekilde artışta olduğunu söyledi. Prof. Dr. Mehmet Ceyhan Hürriyet’e şunları söyledi:

“Zatürre akciğerin iltihaplanmasıdır ve en fazla ölüm nedeni olan ilk 5 hastalık içinde yer alır. Solunum yolu enfeksiyonları en sık görülen enfeksiyonlar. Grip, COVID-19, kızamık gibi hastalıklar solunum yolunun defansını bozar. Zatürreye çevirebilir ve akciğer enfeksiyonuyla insanlar hayatını kaybedebilir. Kanser, şeker, kronik akciğer, karaciğer, böbrek gibi bağışıklığı baskılayan hastalıkları olan kişilerde de zatürre sık görülüyor.

‘CİDDİ ARTIŞLAR GÖRÜLÜYOR’

Pnömokok aşısı zatürreyi azaltma konusunda çok önemli. Zatürre aşısını yaparak yılda 2 bin 500 çocuğun ölümünü engelliyoruz. Çocuklarda bebeklik döneminden başlayarak bir yıl içinde bu aşıyı tamamlıyoruz. Bizim problemimiz yetişkin aşılamasında. Oran sadece yüzde bir. Oysa 60 yaşından sonra herkesin zatürre aşısı olması lazım. Grip aşısı da zatürre oluşumunu engellemede etkili. Onun oranı ise yüzde 4 civarı.

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Kişinin yaşı genç ancak kanser, şeker, kronik akciğer, karaciğer, böbrek gibi bağışıklığı baskılayan hastalığı varsa, onlar da mutlaka aşı yaptırmalı. Kronik hastalığı bulunanlar, sigara kullananlar, alkolikler mutlaka aşı olmalı. Şu anda zatürre vakalarında artış olduğunu maalesef gözle görebiliyoruz.

‘KIZAMIK COVID-19’A BENZEMEZ’

Aşı karşıtı görüşler nedeniyle Türkiye’de çocukluk çağı aşılama oranı düştü. DSÖ’ye bildirilen 2. doz kızamık aşısı aşılama oranı yüzde 94’e geriledi. Bu da salgın için kritik seviye demek. Daha önce yüzde 97-98 civarıydı. Kızamık da zatürreye çevirip öldürüyor. Bu durum ülkede bir salgının başlamasına neden olabilir. Kızamık salgını başlarsa bu COVID-19’a benzemez. Zatürreden ölümler daha da artar. Ciddi sakatlıklar bırakabilir. 2007-2011 yılları arasında kızamık vaka sayısı 4-11 arasıydı. O dönemde öğrencilerime gösterecek bir kızamık vakası bulamazdım. 2024’te bu rakam 2 bin 380’e yükseldi. Dünyada da aşılama oranları geriledi. Bu nedenle 36 ülke zorunlu aşı uygulamasına geçti. Zorunlu aşı insanlara zorla aşı yaptırmak demek değil. Örneğin çocukların okullara kabul edilmemesi, bazı yerlere giriş yasağı anlamına geliyor. Ülkemizde de kritik aşılama oranı nedeniyle salgın başlar ve insanlar çocuklarını okula bile göndermeye korkar hale gelirlerse zorunlu aşı uygulaması konuşulmaya başlayabilir. Tabii bu sadece devletin vereceği bir karar olacaktır.”