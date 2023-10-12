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Uzmanlar uyarıyor: Pestisit ilaç değil, zehir

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#Pestisit#Pestisit#Adana
Uzmanlar uyarıyor: Pestisit ilaç değil, zehir
Buse ÖZEL
Oluşturulma Tarihi: Ekim 12, 2023 07:00

Pestisitler, birçok tarım ürününde kullanılıyor. Gıda mühendisi Dr. Bülent Şık, “Pestisit tarım ilacı olarak adlandırılıyor ancak ilaç denilince ‘masum’ algısı oluşuyor. Pestisit ilaç değil, zehir" ifadelerini kullandı.

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Dünyada her yıl 4 milyon ton pestisit kullanılıyor. Heinrich Böll Stiftung Derneği tarafından hazırlanan ‘Pestisit Atlası’na göre her yıl pestisitler nedeniyle 11 bin kişi hayatını kaybediyor. Avrupa’da yapılan çalışmalara göre ise şehirlerde yaşayan insanların saç telinde dahi pestisite rastlandı. Gıda mühendisi Dr. Bülent Şık, “Pestisit tarım ilacı olarak adlandırılıyor ancak ilaç denilince ‘masum’ algısı oluşuyor. Pestisit ilaç değil, zehir. Pestisit Atlası’nda kullanılan pestisit miktarının yaklaşık yüzde 50’sinin Adana, Mersin, Manisa, Aydın, Bursa, İzmir ve Antalya’da kullanıldığı ifade ediliyor. Çocukları, yetişkinlere göre 4 kat daha fazla etkiliyor. 1 yaşına kadar çocuklarda kan - beyin bariyeri denilen bariyer henüz oluşmadığı için pestisitler beyni etkiliyor ve nörolojik gelişimsel bozukluklara yol açıyor” dedi.

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#Pestisit#Pestisit#Adana

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