Uzmanlar uyarıyor: Kilonun yavaş verileni makbul

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Bu yöntemler arasında yer alan zayıflama çayları, hap ve içeceklerin sağlık açısından ciddi tehlikeler taşıdığına dikkat çekilirken, diyetisyen Derya Şahin Çelik ve Nevra Demirel, bu ürünlerin olumsuz etkilerini Hürriyet’e değerlendirdi.

Çelik, “İştah kesici veya ödem arttırıcı ürünler, geçici kilo kaybı sağlasa da uzun vadede ciddi sağlık sorunlarına yol açıyor. Bu ürünler fenomenler tarafından öneriliyor ve bu ürünlere erişim çok kolay. Ancak kronik rahatsızlığı olan insanlarda çok olumsuz sonuçlar ortaya çıkıyor” diyerek şunları söyledi:

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YASAKLANMALI

“Bu ürünler bazı insanlarda böbrek yetmezliğine, karaciğer fonksiyonlarında probleme sebep olabiliyor. Bazı çaylar bağırsak florasını bozuyor. Bozulan bağırsak florası ölümle bile sonuçlanabiliyor. Bu nedenle bu tarz ürünlerin kesinlikle kullanılmaması taraftarıyım. Zayıflattığı iddia edilen ve günde 4-5 kez kullanılması önerilen kahveler var. Bu da çok tehlikeli. Her şeyin fazlası zarar. Özellikle internetten kolayca ulaşılabilen ve kısa zamanda zayıflattığı iddia edilen ürünleri kullanmayın. Bu ürünlerin yasaklanması gerektiğini düşünüyorum. ”

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Sağlığın çok değerli olduğunu vurgulayan Demirel de “Hızlı çözümler uzun vadede büyük sorunlar yaratıyor. Bu ürünler ünlülerin fotoğrafları kullanılarak dahi pazarlanıyor. Bunlara kanmamak gerek. Bir diyetisyen olarak bu ürünleri önermiyorum. Zayıflamak isteyen kişilerin bir uzmana danışması çok önemli. Değerlerine ve kronik rahatsızlığına göre bir diyet programı oluşturulur. Kişinin hayat düzenine göre gerekli egzersizler önerilir. Bunlar bir uzman tarafından takip edildiğinde kişinin sağlıklı zayıflamalasına yardımcı olur” dedi.