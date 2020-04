Uzmanlar uyarıyor: Corona Virüs günlerinde lens takmayın

Antalya'da yaşayan Göz Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Deniz Turgut Çoban, Corona Virüsün en çok ağız, burun ve göz yoluyla bulaştığını belirti. Corona Virüsle mücadele kapsamında vatandaşların ellerine eldiven ve yüzüne maske takarak kendilerini korumaya çalıştığını anlatan Doç. Dr. Çoban, virüsün bulaşmaması için gözleri de korumanın çok önemli olduğunu vurguladı.

Özellikle sağlık çalışanlarının maske, eldiven ve koruyucu gözlükle Corona Virüse karşı önlem almaya çalıştığını belirten Doç. Dr. Deniz Turgut Çoban, "Hastaların göz muayenesi sırasında göz hekimlerinin kendilerini ve hastaları korumak adına her hastada eldiven değiştirmesi ve mutlaka kendi gözü ve tüm yüzünü örtecek gözlük ve maskeler kullanması da gerekmektedir" dedi.

'LENS KULLANMAYIN' ÖNERİSİ

Corona Virüs vakalarının artmasından sonra kontakt lens kullananlardan çok soru geldiğini anlatan Doç. Dr. Çoban, "Bu süreçte hastaların mümkünse kontakt lens kullanmamasını önermekteyiz. Kullanması zorunlu ise el dezenfeksiyonu ve kontakt lens ve kaplarının temizliğine çok özen göstermeliler" diye konuştu.

GÖZDEKİ KIZARIKLIĞA DİKKAT

Corona Virüs vakalarının artmasıyla hastalar üzerinde yeni belirtiler ortaya çıktığını anlatan Doç. Dr. Deniz Turgut Çoban,"“Covid-19 hastalarının bazılarında gözün beyaz kısmının enfeksiyonu olarak tanımladığımız konjonktivit bulgusudur. Konjonktivitte gözlerde kızarıklık ve sulanma görülebilir. Her gözde gördüğümüz kızarıklık ve sulanma Covid-19 anlamına da gelmez. Ancak bu göz bulgularının yanı sıra ateş, öksürük ve nefes darlığı varsa bu durumda, Covid-19 olabileceğini düşünmek gereklidir" dedi.

'LENS YERİNE GÖZLÜK KULLANIN'

Antalyalı 37 yıllık optikçi Nazif Eken (56), salgın konusunda halkın bilinçlendirildiğini, fakat gözler hakkında pek bilgi verilmediğini söyledi.

Mikroba en açık bölgenin gözler olduğunu belirten Eken, şunları söyledi:

"Bu dönemde tüm hijyenik kurallara uyarken, lütfen lens kullanmamaya özen gösterin. Lensler tamamen mikroba açık bir üründür. O yüzden bu dönemde mümkün olduğunca lens yerine gözlük takmayı tercih edin. Gözlük aynı zamanda bir bariyer görevi üstleniyor. Karşıda eğer enfekte olan bir hasta varsa ondan gelebilecek damlacıkları engeller ama açık bir göz enfekte olmakta karşı karşıya kalan en tehlikeli organlarımızın başında gelir. Bu dönemde lens değil gözlük kullanın."

'KOLONYA İLE TEMİZLEYİN'

Gözlük kullanırken hijyene dikkat çeken Nazif Eken, "Gözlüğümüzü sık sık temizlememiz gerekiyor. Kullandığımız gözlük su şişelerinin içini boşaltıp bu dönemde alkollü su ya da kolonyayla doldurun ve onlarla temizleyin. Çünkü normal sıvı gözlükteki olası mikropları öldürmez. Mümkün olduğunca gözlüklerinizi herhangi bir yere koymayın. Çünkü virüsün ne zaman nerede olacağı belli olmaz" dedi.

Zorunlu lens kullananlara da öneride bulunan Eken, "Hijyenik kurallara uyarken lenslerizi her ortamda takıp çıkarmayın. Mümkün olduğunca lens suyunuzu sık sık değiştirin. Ellerinizi koruyucu lens sularıyla mutlaka dezenfekte etmeye çalışın. Çünkü mikrop her an her yerde bulunabilir. Bu dönemde en fazla gözlerimiz mikroba maruz kalıyor. Lütfen dikkatli olalım" diye konuştu.