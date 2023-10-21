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Uzmanlar uyarıyor... Çocukları ekrandaki savaştan koruyun

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#İsrail#Filistin#Çocuk
Uzmanlar uyarıyor... Çocukları ekrandaki savaştan koruyun
Meltem Özgenç
Oluşturulma Tarihi: Ekim 21, 2023 07:00

İsrail’in katliamı TV ekranlarından canlı yayınlarla aktarılırken bazı sosyal medya sitelerinde ise savaşın acımasız görüntüleri filtresiz yayınlanıyor. Bu durum aileler için alarm zilleri çaldırıyor. Uzmanlar çocuklarınızı ekrandan uzak tutun uyarısı yapıyor...

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Pek çok aile, filtresiz yayınlanan görüntüler sebebiyle çocuklarının yaşadığı endişe için psikologlar ve çocuk gelişim uzmanlarına başvuruda bulunmaya başladı. Son bir haftada İsrail ve Filistin savaşının ekranlara yansıyan görüntüleri sebebiyle uzmanlara yüzlerce yardım talebi geldi. Peki ne yapmak gerek? Çocuk Gelişimi Uzmanı Melike Kızılel, ebeveynlere şu uyarıları yapıyor:

UYKULARI KAÇIYOR

“Bu süreçte en büyük görev anne ve babalara düşüyor. Hangi sitelere girdiğini bilmeden internette dolaşan çocuklar birdenbire parçalanmış insan vücutları, hayatını kaybeden çocuklar, bombalanan hastaneler gibi görüntüleri filtresiz olarak bu süreçte izlemiş. Danışanımız yüzlerce aile, ‘Çocuğumun uykuları kaçtı, görüntüleri izlemiş ve ya bizim de başımıza gelirse diye soruyor’ yakınmalarıyla bizi arıyor. Aileler, ‘Lütfen çocuklarımızı koruyun’ diyor.

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Uzmanlar uyarıyor... Çocukları ekrandaki savaştan koruyun

2 GÜNDE YÜZLERCE SORU

Özellikle son 2 günde, ebeveynlerden savaş ve bu görüntülerin yayınlanmasına karşı nasıl davranacaklarını bilmedikleri konusunda çok fazla soru ve yorum geldi. Hepimiz elbette savaşa çok üzüldük, ağladık, öfkelendik ve çaresizliği iliklerimize kadar hissettik ama çocuklarınız sınırlı hayal dünyaları ve bilinç düzeyleri ile bu travmaları bizim kadar kolay atlatamaz. O yüzden geç olmadan önlem alın. Çocuklarınızı bu süreçte ekrandan uzak tutmak çok önemli. Özellikle internet kullanımına çok dikkat etmek gerekiyor. Çocuğunuzun hangi sitelere girdiği, neleri izlediğine önem gösterin ve izleyin. Savaş, çocuğunuzun çocukluk travması olmasın.

ONLARA BASİT CEVAPLAR VERİN

Çocuklar bu süreçte ‘Ya bizim de başımıza gelirse?’ diye endişe duyuyormuş. Eğer ebeveyn kontrolü dışında çocuğunuzun bir şekilde bu görüntüleri izlemesini engelleyemediyseniz, bütün sorularına hazırlıklı olun. Sorduğu sorulara mümkün olduğunca basit cevaplar verin. Çocuklar aynı durumun kendilerinin ve ailelerinin de başına geleceğini düşünüp endişe ve korku yaşarlar. Bu süreçte çocuğun ve sizin güvende olduğunuzu ve her şeyin yolunda olduğunu çocuğa sıklıkla tekrar etmek gerekiyor. Çocuklar görüntülerdeki duygusal tonu anlarlar ve hissederler. O yüzden lütfen ama lütfen savaşla ilgili görüntüleri izlerken çocuğunuzun yanında bulunmayın. Çocuğunuzun uyuduğu bir saatte izlemeyi tercih edin.”

 

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#İsrail#Filistin#Çocuk

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