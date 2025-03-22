Uzmanlar uyarıyor botoksu küçümsemeyin

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TÜRK Dermatoloji Derneği Genel Sekreteri Doç. Dr. Aslan Yürekli, hekim olmayan yetkisiz kişilerin botoksa ulaşmasının mümkün olmadığını belirterek uyarılarda bulundu. Botoks uygulamasında doz ayarının çok önemli olduğunu belirten Doç. Dr. Yürekli, botoks nedeniyle yoğun bakımda takibi yapılan hastalar bulunduğuna işaret etti. Doç. Dr. Aslan Yürekli Hürriyet’e şunları söyledi:

‘DOZ AYARI ÇOK ÖNEMLİ’

“Botoks yaparken küçük kas gruplarını geçici olarak etkisiz hale getiriyoruz. Bunun için çok sınırlı dozlarda toksin kullanıyoruz. Ünlü bilim insanı Paraselsus’un dediği gibi ‘İlacı zehirden ayıran dozudur’. Bizim burada yapacağımız doz ayarlamaları ilacın zehirden farkını ortaya koyuyor. Düşük doz toksin, işlemi etkisiz kılarken, yüksek doz toksine denk geldiğimizde istemediğimiz kas grupları etkilenmeye başlar. Sadece alındaki kırışıklığı düzeltmek için yaptığımız uygulamada sahte ve gerekenden fazla doz verildiğinde daha büyük kas gruplarına etki ederek kişide halsizlik, yorgunluk, kollarını kaldıramama ve hatta solunum kaslarını da etkileyerek nefes alışverişinde güçlük yaratabilir. Verilen doza bağlı olarak bu süreç kişinin yoğun bakımda takip edilmesiyle bile sonuçlanabilir. Sahte, merdiven altı botoksların, standart bir doz ayarı bulunmuyor. Sahte ürünlerin genellikle sosyal medya ve bazı internet siteleri üzerinden satıldığını görüyoruz. Hem dış ambalajı hem de botoksun içinde bulunduğu şişenin birebir taklit edildiğini de tespit ediyoruz. Sağlık Bakanlığı’nca onaylı Türkiye’de 4 adet toksin bulunuyor. Bu toksinler ecza depoları aracılığıyla yetkili hekimlere satılıyor.

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‘BASİT BİRKAÇ İĞNE DEĞİL’

Hiçbir yerden hiçbir marka toksin alınmasını önermiyoruz. Sahte botokslarda alerjik reaksiyonlarla da (göz, yüz şişmesi ve kızarıklıklar) karşılaşıyoruz. Maalesef her şey bu işlemi küçümsemekle başlıyor. İnsanlar işlemin sadece basit bir kaç iğnenin batırılmasından ibaret zannediyorlar. ‘Herkes bu işi yapabilir’ sanıyorlar. Burada doğru kas grubuna, uygun miktarda toksini enjekte etmek gerekiyor. Bu işlemin artık kuaförlerde, güzellik salonlarında bile yapıldığını üzülerek görüyoruz. Bu kişiler, ürünü çok daha ucuza temin etmek istediklerinden kaçak ürüne yöneliyorlar. Tabii ki orijinal molekülü depolardan satın alamıyorlar çünkü bakanlık o yetkiyi sadece yetkili hekimlere veriyor. O nedenle ilaç içeriği olan hiçbir şeyi internetten alınmamalı.”