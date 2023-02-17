Uzmanlar uyardı: Yaşadıklarını anlatmasını istemeyin

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Uzmanlara hem maddi hem de manevi açıdan büyük kayıplar yaşayan depremzedelere gittikleri, sığındıkları yerlerde nasıl destek olunabileceğini sorduk.

Destek olmak için sürekli konuşup bir şeyler söylemenin yanlış olduğunu vurgulayan Dr. Serkan Denizli, “Karşınızdakinin sessizliğine saygı duyun ve anlatmadıkça siz anlatmasını istemeyin, olayları sormayın. Dinlerken birlikte üzülüp ağlayabilirsiniz. Acıyı daha derinleştirecek yorumlar yapmaktan kaçının” dedi.

UZMANA YÖNLENDİRİN

Dr. Ayşen Köse ise “Afet bölgesinden tahliye edilen depremzedelere destek olurken sadece yapabileceğimiz sözleri vermek önemli. Destek almaları için depremzedeleri uzmanlara yönlendirmek çok kıymetli” ifadelerini kullandı.