Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERGündem Haberleri

Uzmanlar uyardı: Yaşadıklarını anlatmasını istemeyin

Güncelleme Tarihi:

#Depremzedeler#Deprem Bölgesi#Serkan Denizli
Uzmanlar uyardı: Yaşadıklarını anlatmasını istemeyin
Zülal ATAGÜN
Oluşturulma Tarihi: Şubat 17, 2023 07:00

Depremde milyonlarca insanın büyük bölümü yakınlarını, evlerini, işyerlerini kaybetti. Deprem onlarda yıllarca kapanmayacak derin yaralar açtı.

Haberin Devamı

Uzmanlara hem maddi hem de manevi açıdan büyük kayıplar yaşayan depremzedelere gittikleri, sığındıkları yerlerde nasıl destek olunabileceğini sorduk.

Destek olmak için sürekli konuşup bir şeyler söylemenin yanlış olduğunu vurgulayan Dr. Serkan Denizli, “Karşınızdakinin sessizliğine saygı duyun ve anlatmadıkça siz anlatmasını istemeyin, olayları sormayın. Dinlerken birlikte üzülüp ağlayabilirsiniz. Acıyı daha derinleştirecek yorumlar yapmaktan kaçının” dedi.

UZMANA YÖNLENDİRİN

Dr. Ayşen Köse ise “Afet bölgesinden tahliye edilen depremzedelere destek olurken sadece yapabileceğimiz sözleri vermek önemli. Destek almaları için depremzedeleri uzmanlara yönlendirmek çok kıymetli” ifadelerini kullandı.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Depremzedeler#Deprem Bölgesi#Serkan Denizli

BAKMADAN GEÇME!

Pahalı kiralar ile dayanıksız binalar arasında kaldılar Kiracıların hakları ne Depreme dayanıklılık testi yaptırabilirler mi | 5 SORU 5 YANIT

Pahalı kiralar ile dayanıksız binalar arasında kaldılar! Kiracıların hakları ne? Depreme dayanıklılık testi yaptırabilirler mi? | 5 SORU 5 YANIT

#Deprem
Tabaklar bile yerinden oynamamıştı... Kahramanmaraştaki gizemli binanın müteahhidi konuştu

Tabaklar bile yerinden oynamamıştı... Kahramanmaraş'taki gizemli binanın müteahhidi konuştu

#Kahramanmaraş
Deprem çantası ayağınıza takılan bir prangadır... Ezber bozan sözler: Enkazda hayat kurtaran çanta değil aldığınız pozisyon

"Deprem çantası ayağınıza takılan bir prangadır..." Ezber bozan sözler: "Enkazda hayat kurtaran çanta değil aldığınız pozisyon"

#Deprem