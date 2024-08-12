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Uzmanlar uyardı: Sonbahar da sıcak olacak

Güncelleme Tarihi:

#İstanbul Teknik Üniversitesi#Barış Önol#Sıcaklık
Uzmanlar uyardı: Sonbahar da sıcak olacak
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 12, 2024 07:00

Avrupa Orta Vadeli Hava Tahminleri Merkezi sezonluk tahminleri üzerinden uyarılarda bulunan uzmanlar, çok sıcak geçen yaz aylarının ardından sonbahar aylarının da çok sıcak olacağı tahmininde bulundu.

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İstanbul Teknik Üniversitesi Meteoroloji Mühendisliği Bölümü’nden Prof. Dr. Barış Önol, çok sıcak geçen yaz aylarının ardından yeni tahminlere göre sonbahar aylarının öngörülerinin de çok sıcak bir döneme işaret ettiğini açıkladı. Prof. Dr. Önol, Avrupa Orta Vadeli Hava Tahminleri Merkezi’nin (ECMWF) sezonluk tahminlerine göre paylaştığı haritaları değerlendirerek, “Kırmızı gezegen serisine son hızla devam ediyoruz. Bahar, yaz derken şimdi de sonbahar aylarının öngörüleri çok sıcak bir döneme işaret ediyor’’ dedi.

Uzmanlar uyardı: Sonbahar da sıcak olacak

EYLÜL, EKİM VE KASIM DA YAZ GİBİ

Meteoroloji’nin tahminlerine göre, eylül ayında Türkiye için hava sıcaklığı iç ve güneybatı kesimlerde mevsim normallerinin 1 ila 2 derece üzerinde, diğer yerlerde ise 0.5 ila 1 derece üzerinde seyredecek. Ekim ayında hava sıcaklığının batı kesimler ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu’da mevsim normallerinin 1 ila 2 derece üzerinde, diğer yerlerde ise mevsim normallerinin 0.5 ila 1 derece üzerinde seyretmesi öngörülüyor.  Kasım ayında ise hava sıcaklığının, yurt genelinde mevsim normallerinin 1 ila 2 derece üzerinde seyredeceği bekleniyor.

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YAĞIŞLAR NORMAL

Aşırı sıcaklara rağmen yağışların yurt genelinde mevsim normalleri civarında gerçekleşeceği öngörülüyor.

 

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#İstanbul Teknik Üniversitesi#Barış Önol#Sıcaklık

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